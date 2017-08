Palmeiras consegue efeito suspensivo e libera festa da torcida

O Palmeiras tem confiança que conseguirá reverter a decisão nos tribunais pelo fato de a briga ter acontecido fora do estádio

O Palmeiras conseguiu o efeito suspensivo da punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para a sua torcida. Com a decisão, o clube projeta que as organizadas já possam fazer a festa com seus instrumentos e faixas no jogo deste domingo (27), contra o São Paulo, no Allianz Parque.

O Tribunal havia punido as organizadas do Palmeiras por sete jogos sem poder levar os instrumentos nos jogos em casa. Além disso, proibiu a presença dos palmeirenses em mais sete jogos como visitante.

A decisão veio após a briga de palmeirenses contra torcedores do Sport, em jogo pelo Campeonato Brasileiro, em Recife. Agora, com o efeito suspensivo, o STJD marcará um novo julgamento para decidir se mantém ou altera a punição.

O Palmeiras tem confiança que conseguirá reverter a decisão nos tribunais pelo fato de a briga ter acontecido fora do estádio. Para o jurídico alviverde, o STJD não pode punir clubes por brigas que não acontecem no palco do jogo.

Já o Tribunal sustenta que apesar de ter sido fora do estádio, a briga aconteceu na praça de desporto. Eles ainda entenderam que o Sport, mandante da partida, mereceu ser absolvido por ter feito todo o esforço para manter a paz nos estádios.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...