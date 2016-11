Palmeiras derrota o Internacional e se aproxima do título brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Djalma Vassao) – O Palmeiras está cada vez mais próximo de encerrar o jejum de 22 anos sem títulos brasileiros. O time dirigido por Cuca venceu o Internacional por 1 a 0, neste domingo, no Palestra Itália, e abriu seis pontos de vantagem para o vice-líder Santos. O Verdão, que ocupa a ponta do Campeonato Brasileiro desde a 19ª rodada, soma 70 pontos e caminhará para uma conquista antecipada se mantiver a regularidade. Faltam só quatro jogos para o fim da competição.

Com o cancelamento do show da cantora Mariah Carey, que estava previsto para a última terça-feira, o gramado do Palestra Itália teve tempo para se recuperar, mas as condições do campo continuam longe do ideal. Uma forte chuva também atingiu a cidade de São Paulo na hora da partida, mas o sistema de drenagem funcionou bem e evitou o acúmulo de água na superfície.

Para driblar os problemas com o gramado, Cuca modificou o meio-campo e escalou o volante Thiago Santos e o meia Cleiton Xavier como titulares. As alterações tiveram de ser feitas por conta da suspensão de Moisés. E o resultado não poderia ter sido melhor. Foi justamente Cleiton Xavier que balançou a rede, aos 16 do primeiro tempo, após passe de Thiago Santos.

O próximo passo do Palmeiras rumo ao título só poderá ser dado no dia 17, já que o Brasileirão será interrompido para a disputa das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018. Na retomada da campeonato, o time enfrenta o Atlético-MG, atual quarto colocado, no estádio Independência.

O Inter, que corre sérios riscos de ser rebaixado, também irá a campo no mesmo dia, contra a Ponte Preta, no Beira-Rio. O Colorado caiu para a 17ª posição, na zona da degola, e soma apenas 38 pontos – um a menos do que os concorrentes Coritiba e Vitória.

O Jogo – Foi debaixo de chuva que Palmeiras e Internacional deram o pontapé inicial. Os alviverdes, que tinham a pretensão de segurar a bola no meio-campo, foram obrigados a mudar de estratégia devido às condições climáticas. Nos minutos iniciais, tudo se resumiu a tentativas de encontrar Gabriel Jesus. O atacante brigou a todo instante com a zaga, mas foi pouco efetivo.

O Colorado tentou se beneficiar da desorganização do Palmeiras e buscou jogadas de ataque pelas laterais, mas a ausência do lesionado Vitinho foi sentida pelos gaúchos. A situação só melhorou para o Verdão aos 16 minutos. Após escanteio cobrado por Dudu, Thiago Santos desviou a bola para o centro da área e Cleiton Xavier só teve o trabalho de concluir para o gol.

Acomodado com a vantagem, o Palmeiras não precisou se esforçar muito para conter o Inter. A única chance de perigo que os gaúchos criaram foi uma falta batida por Alex à direita do gol de Jailson, aos 30 minutos. Mas a tranquilidade defensiva não foi sinônimo de pressão no campo de ataque.

O Palmeiras sofreu com as atuações apagadas de Dudu e Róger Guedes, que sentiu um problema físico e foi substituído por Alecsandro no intervalo. A equipe só voltou a levantar os torcedores nos acréscimos da etapa inicial, após Danilo Fernandes defender uma cabeçada no ângulo de Vitor Hugo.

No segundo tempo, a primeira chance de perigo foi do Inter. Anderson foi acionado em contra-ataque, aos oito minutos, e perdeu grande chance ao finalizar para fora. Ele foi atrapalhado por Thiago Santos na entrada da área e não conseguiu acertar o chute.

Nos minutos seguintes, a entrega dos defensores foram os únicos motivos para a torcida do Palmeiras comemorar. O time teve uma atuação fraca no campo ofensivo e pouco produziu para ameaçar Danilo Fernandes. Uma boa chance surgiu só aos 24 minutos, após Fabiano mandar um chute cruzado para fora.

O Inter, aos 35 minutos, assustou com uma finalização de Diego que passou próxima ao ângulo de Jailson. Já o Palmeiras ficou perto do segundo gol, mas um chute de Gabriel Jesus, aos 41, carimbou a trave de Danilo Fernandes. Com a chance perdida, o camisa 33 chegou ao oitavo jogo sem balançar as redes.

