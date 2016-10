Palmeiras derrota o Sport e distância para o Flamengo já é de seis pontos

Fonte: Gazeta Esportiva – O Palmeiras derrotou o Sport por 2 a 1 neste domingo, no estádio Palestra Itália, e ampliou para seis pontos a vantagem para o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão, primeiro colocado desde a 19ª rodada, chegou aos 67 pontos graças aos gols de Dudu e Tchê Tchê no primeiro tempo – Rogério marcou para os pernambucanos. Restam, agora, apenas seis jogos para a equipe do técnico Cuca confirmar o título nacional.

O gramado do Palestra Itália, alvo de críticas de jogadores e de Cuca durante a semana, não se recuperou das últimas apresentações musicais e voltou a atrapalhar uma partida do Palmeiras. Não foram poucas as situações em que a bola saiu dos pés dos atletas após quicar no campo. Placas de grama também se soltaram em diversas localizações.

O Verdão tentará ampliar ainda mais a vantagem na liderança no próximo sábado, ao disputar um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o vice-líder Flamengo medirá forças com o Atlético-MG, terceiro colocado, em Belo Horizonte. Já o Sport, que soma 38 pontos e corre risco de rebaixamento, duelará com a Ponte Preta, na quinta-feira, na Ilha do Retiro.

O Jogo – Não foi um lance da partida que chamou a atenção após o apito inicial. Aos oito minutos, a torcida do Palmeiras ouviu do locutor do estádio que o arquirrival Corinthians havia marcado o primeiro gol do empate por 2 a 2 contra o vice-líder Flamengo. De forma inusitada, os torcedores vibraram como se o próprio Verdão tivesse balançado a rede – o mesmo ocorreu no segundo gol dos alvinegros.

Dentro de campo, as duas equipes apostaram numa intensa movimentação ofensiva. O Sport deu o primeiro grande susto aos 19 minutos, após Rogério aproveitar cruzamento de Samuel Xavier e concluir no canto esquerdo, obrigando Jailson a saltar para defender.

No minuto seguinte, enquanto o Sport reclamava de uma bola que teria batido na mão de Yerry Mina dentro da área, Moisés fez um lançamento preciso para o campo de ataque e encontrou Dudu. O camisa 7 superou a marcação na velocidade e tocou na saída do goleiro Magrão para abrir o placar.

Em desvantagem, o Sport se lançou ao ataque e empatou aos 31 minutos, após um escanteio cobrado da direita. Rithely cabeceou no travessão e Rogério, na sobra, concluiu para o gol livre. Logo após a saída de bola, Magrão salvou o Sport ao defender um desvio de Mina. No contra-ataque, Everton Felipe avançou em direção à área e perdeu na frente do goleiro Jailson.

Jean, aos 37, tentou um chute de primeira e mandou por cima do gol. Aos 45, Tchê Tchê não desperdiçou a chance que teve e recolocou o Palmeiras à frente. Após lateral cobrado por Moisés para dentro da área, Dudu chutou em cima do zagueiro e viu a bola sobrar limpa para Tchê Tchê finalizar no canto direito, fora do alcance de Magrão.

No segundo tempo, com a entrada de Thiago Santos no lugar de Fabiano, o Palmeiras corrigiu os erros defensivos vistos na etapa inicial e diminuiu as chegadas do Sport. O ataque alviverde, no entanto, caiu de produção. Para corrigir o problema, Cuca trocou o apagado Lucas Barrios por Alecsandro. Allione, aplaudido pela torcida, também deu lugar a Cleiton Xavier.

As alterações não impediram a queda na qualidade técnica da partida. Prevaleceu na etapa complementar a vontade dos atletas. E, nesse cenário, o Palmeiras sobrou diante do Sport. Mina, Zé Roberto e Thiago Santos tiveram atuações impecáveis na defesa e garantiram a vantagem alviverde.

Quando o setor defensivo permitiu a chegada do Sport, Jailson voltou a fazer a diferença. O goleiro fez duas importantes defesas aos 29 minutos, após um chute de Diego Souza e uma cabeçada de Matheus Ferraz, e salvou a vitória no Palestra Itália. No último lance da partida, aos 44 minutos, Magrão também estava bem colocado e defendeu chute perigoso de Mina.

