Palmeiras desperdiça pênalti e perde invencibilidade no Brasileiro para o Botafogo

O Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Botafogo como único invicto do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu manter a condição no Estádio Nilton Santos. Na noite desta quarta-feira, desfalcado de cinco titulares, o time alviverde desperdiçou um pênalti e acabou derrotado por 2 a 1.

Superado após 20 jogos consecutivos sem derrota, o Palmeiras permanece com 22 pontos e cai para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, por sua vez, volta a vencer após 10 rodadas e chega aos 15 pontos para assumir o 15º posto.

Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para disputar o clássico contra o rival São Paulo às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Já o Botafogo encara o Sport às 18h15 de domingo, no Estádio da Ilha do Retiro.

O Jogo – O Botafogo foi superior no início da partida e criou a primeira oportunidade de gol. Bruno Henrique acabou desarmado na saída de bola e Rhuan cruzou da esquerda. Honda e Babi tentaram completar para o gol de carrinho, mas não conseguiram chegar a tempo.

O Palmeiras equilibrou a partida e também deu um susto no goleiro Diego Cavalieri ao aproveitar uma saída errada do adversário. Willian recebeu de Rony e ajeitou para Patrick de Paula. De canhota, o meio-campista bateu forte e viu a bola sair perto da trave esquerda do Botafogo.

O time comandado por Vanderlei Luxemburgo ainda voltou a assustar nos minutos finais da etapa inicial. Em cobrança de escanteio do lado esquerdo, Raphael Veiga levantou a bola na área. Willian completou de cabeça na primeira trave e cabeceou com muito perigo.

Com os dois times sem alterações para o segundo tempo, o Botafogo conseguiu inaugurar o marcador ainda antes do minuto inicial. Kevin cruzou rasteiro da direita e o centroavante Pedro Raul apareceu na primeira trave para completar diante de Jailson.

Com o Palmeiras ainda grogue, o Botafogo aumentou aos 4 minutos. Victor Luis bateu falta de longe, Pedro Raul desviou e a bola sobrou para Caio Alexandre finalizar. Jailson defendeu, mas o próprio Caio Alexandre marcou no rebote. O assistente Bruno Boschilia assinalou impedimento, mas o lance foi validado pelo VAR.

Aos 31 minutos, com as cinco trocas já realizadas, Gustavo Scarpa cruzou da esquerda, Wesley desviou e Willian marcou para o Palmeiras. Quatro minutos depois, Willian recebeu de Lucas Lima e sofreu pênalti de Diego Cavalieri, mas o próprio atacante desperdiçou a cobrança.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)

07/10/2020 22:44

