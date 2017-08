Palmeiras é punido por briga entre torcidas no jogo contra o Sport

Verdão não terá torcida nos próximos sete jogos como visitante. Organizados também serão barrados em casa; Leão é absolvido

O Palmeiras foi punido nesta sexta-feira pela confusão de torcedores nas imediações da Arena Pernambuco, no jogo contra o Sport, no dia 23 de julho. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu que torcedores do Verdão não poderão entrar nas próximas sete partidas da equipe como visitante.

Além disso, nos próximos sete jogos como mandante, não serão permitidos adereços de torcidas organizadas, como bandeiras e camisas. Os auditores consideraram os palmeirenses responsáveis pelo tumulto. O Sport foi absolvido. O Verdão vai pedir um efeito suspensivo e recorrer da decisão.

A confusão não ocorreu dentro do estádio pernambucano, mas em rua próxima. Ainda assim, o Verdão foi punido.

A decisão desta sexta entra para a lista de sanções que o Palmeiras sofreu por causa do mau comportamento de alguns seus torcedores. Neste ano, a Conmebol puniu o clube por conta da briga no jogo contra o Peñarol, no Uruguai – o clube . Ano passado, por confronto na partida contra o Flamengo, em Brasília, o time foi obrigado a jogar cinco partidas sem vender ingressos para um setor.

Fonte: Globo Esporte.

