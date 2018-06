Palmeiras empata com Ceará e Roger fala em frustração

Fonte: Gazeta Esportiva (foto:Gazeta Press/arquivo)-Embora tenha admitido o sentimento de frustração, o técnico Roger Machado tratou de minimizar o vacilo do Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Ceará, na tarde deste domingo, na Arena Castelão. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou a atuação da equipe alviverde, que chegou a abrir 2 a 0 no placar.

“Ficou uma relativa frustração em função do jogo que produzimos. Fizemos um belo jogo. O Lisca soube muito bem no primeiro tempo tentar nos amarrar. No segundo tempo, no ímpeto do torcedor, buscou o empate, mas não posso tirar o mérito da nossa equipe que fez um belo jogo. Temos de saber cuidar melhor no fim das partidas”, avaliou.

Assim como fez contra o Grêmio na quarta-feira, o Palmeiras começou em cima a abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Thiago Santos, de cabeça. Pouco depois, após Lucas Lima roubar bola no meio-campo, Dudu aproveitou passe de Hyoran para ampliar.

Ainda no primeiro tempo, Felipe Azevedo subiu sozinho na área e diminuiu para o Ceará. Agressivo, o time nordestino buscou o empate aos 42 minutos da etapa final, com Elton, que aproveitou nova falha da defesa palmeirense. Questionado sobre a queda de desempenho de sua equipe, Roger negou relaxamento.

“Não teríamos saído na frente no primeiro tempo se tivéssemos entrado relaxados. Não podemos desmerecer a qualidade do adversário. Não é porque é o lanterna do campeonato que não vai ganhar de ninguém. O Ceará já tinha feito um bom jogo contra o Botafogo. O Lisca vai arrumar essa equipe”, argumentou Roger.

Com o resultado, o Palmeiras desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ainda caiu para o sexto lugar, com 18 pontos ganhos. O último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo será diante do primeiro colocado Flamengo, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

“Serve de aprendizado. Pelas circunstâncias do jogo, deixamos de ganhar dois pontos, mas levamos um. Em pontos corridos, o importante é somar. É descansar para quarta-feira, um confronto direto, jogando em casa. Oportunidade para somarmos pontos importantes e voltarmos da parada em situação mais vantajosa do que agora”, concluiu.

