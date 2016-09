Palmeiras empata com Flamengo e se mantêm na ponta da tabela

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – O Palmeiras manteve sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Com o atacante Gabriel Jesus como titular e um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time alviverde sofreu para empatar por 1 a 1 com o Flamengo e defendeu a diferença.

A 13 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 48 pontos ganhos, um a mais que o Flamengo. Às 16 horas (de Brasília) de sábado, em Itaquera, a equipe palestrina enfrenta o Corinthians. Já os rubro-negros pegam o Figueirense às 11 horas de domingo, no Pacaembu.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo teve o setor gol norte fechado e apenas torcedores do time mandante. Por isso, apenas 32.885 pessoas viram Márcio Araújo ser expulso no primeiro tempo e Alan Patrick e Gabriel Jesus marcarem no segundo.

O Jogo – O Flamengo começou melhor e conseguiu a primeira chance no Palestra Itália. Aos 27 minutos, o centroavante Leandro Damião recebeu de costas para o gol e fez pivô para o lateral Pará chutar cruzando, mas Everton não conseguiu alcançar dentro da área.

Aos 34 minutos, Márcio Araújo, já advertido com o cartão amarelo, cometeu falta dura em Gabriel Jesus. O árbitro André Luiz de Freitas Castro hesitou e não expulsou o jogador. Pouco depois, o meio-campista rubro-negro derrubou o volante Gabriel e acabou recebendo o vermelho.

Na tentativa de recompor a marcação, o técnico Zé Ricardo abdicou do meia Diego para colocar o volante Cuellar. Três minutos antes do final, na única oportunidade palmeirense durante o primeiro tempo, Gabriel Jesus tomou a bola de Réver perto da linha de fundo e chutou para boa defesa de Alex Muralha.

Cuca respondeu na volta do intervalo e trocou o volante Gabriel pelo centroavante Lucas Barrios. Dudu, com maior responsabilidade na armação, deu belo passe para Gabriel Jesus pela esquerda. Aos 11 minutos, o atacante limpou a marcação e chutou com perigo, por cima do gol.

Pouco depois, Cuca trocou o atacante Roger Guedes pelo meia Cleiton Xavier. Aos 16 minutos, instantes após substituir Gabriel, o ex-palmeirense Alan Patrick recebeu de Everton pela direita e, aproveitando falha da defesa adversária, finalizou com sucesso na cara do goleiro Jailson.

Enquanto o Palmeiras buscava o empate de forma desordenada, o Flamengo, posicionado para contra-atacar, chegava com mais consistência. Aos 37 minutos, o time da casa contou com Gabriel Jesus para decidir. Ele pegou a sobra do lado esquerdo da área, tirou a marcação e chutou forte para fechar o placar.

