Palmeiras empata contra Inter de Limeira e perde a chance de liderar

O Palmeiras desperdiçou a chance de assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista na tarde deste sábado. Em Limeira, mesmo com um jogador a mais durante a maior parte do segundo tempo, o time alviverde foi incapaz de evitar o empate sem gols contra a Inter.

Com 19 pontos, o Palmeiras permanece na vice-liderança do Grupo B. O Santo André tem a mesma pontuação e ainda enfrenta o Mirassol às 11 horas (de Brasília) deste domingo, como visitante. Já a Inter de Limeira soma 11 pontos e figura na terceira colocação do Grupo C.

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Palmeiras trava o maior clássico do estado contra o arquirrival Corithians, em Itaquera. A Inter de Limeira, por sua vez, volta a campo para encarar o Oeste às 19 horas do mesmo dia, no Estádio Major Levy Sobrinho.

O Jogo – Logo no começo da partida, a Inter de Limeira pediu pênalti de Rony sobre Airton, mas o árbitro Vinícius Furlan mandou seguir. Na primeira boa chegada do Palmeiras, Luiz Adriano recebeu de Willian e parou em boa defesa de Rafael Pin. No rebote, Willian bateu por cima.

O time visitante tomou o controle da partida e passou a criar boas chances para marcar. Dudu desceu pela direita e cruzou rasteiro para finalização de Bruno Henrique. Rafael Pin conseguiu espalmar e, no rebote, Rony desperdiçou a oportunidade de apenas completar para o gol.

O Palmeiras voltou a assustar a Inter de Limeira já nos acréscimos do primeiro tempo. Rony recebeu belo lançamento de Ramires pela esquerda e cruzou para Dudu. Na entrada da área, o camisa 7 ajeitou e bateu com o peito do pé, acertando a trave de Rafael Pin.

Logo no começo da etapa complementar, Dudu desceu pela esquerda, tirou a marcação e bateu colocado para Rafael Pin desviar por cima. Aos sete minutos, na tentativa de acertar a bola, Airton, que já tinha cartão amarelo, atingiu Viña em lance pelo alto e acabou expulso.

O Palmeiras voltou do intervalo com Zé Rafael e Patrick de Paula nos lugares de Bruno Henrique e Ramires. Em seguida, Lucas Lima substituiu Luiz Adriano e Dudu passou a jogar mais perto do gol adversário. Em superioridade numérica, o time alviverde aumentou o volume de jogo e viu Rafael Pin salvar em chutes de Lucas Lima e Rony.

Em busca do gol da vitória, o Palmeiras pediu pênalti em subida de Rony pela direita e levou perigo em cabeçada de Vitor Hugo. A equipe visitante encurralou o adversário e Weverton pouco trabalhou, mas o placar permaneceu inalterado em Limeira. No final, Marcos Rocha levou o segundo amarelo por cometer falta e acabou expulso.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)

14/03/2020 17:44

