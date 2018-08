Palmeiras empata sem gols com o Inter e entra no G4 do Brasileiro

Não foi o presente que a torcida queria, mas o Palmeiras está no G4 do Campeonato Brasileiro. No dia em que completa 104 anos de história, o Verdão ficou no empate sem gols contra o Internacional, no Beira-Rio, e alcançou a marca de nove jogos consecutivos sem ser vazado.

Com o placar inalterado, o Inter manteve-se na segunda colocação, mas três pontos atrás do líder São Paulo, que venceu o Ceará de manhã. Já o Palestra ultrapassou o Grêmio e é o quarto colocado.

O Palmeiras mandou no primeiro tempo e se sentiu em casa. Em 45 minutos, foram 10 finalizações do Verdão contra apenas três dos mandantes e, mais do que isso, todas as oportunidades claras de gol aconteceram a favor do Maior Campeão do Brasil.

As chances mais claras aconteceram aos nove minutos, em cruzamento rasteiro de Hyoran, que Jean finalizou para fora, e aos 32, quando Moisés finalizou de esquerda de fora da área, Deyverson deu um carrinho para desviar, e a bola passou muito perto da meta de Marcelo Lomba.

O Internacional, por sua vez, tentava propor o jogo, mas encontrava muitas dificuldades em fazer a transição ofensiva. Apenas nos últimos cinco minutos, na base do abafa e com cruzamentos para a área, o Colorado conseguiu pressionar, mas sem levar perigo.

Para a etapa final, porém, tudo mudou. O Palmeiras trocou o verde pelo branco, e torcida, imprensa e jogadores agradeceram, já que o uniforme estava sendo confundido com o cinza do Internacional.

Mais do que isso, os donos da casa voltaram do intervalo senhores do jogo. Mesmo sem conseguir criar muito, o Inter passou a neutralizar a jogada de ‘casquinha’ de Deyverson, e os avanços laterais de Hyoran e Jean.

A chance mais clara do Colorado veio aos 32 minutos. D’Alessandro cobrou escanteio, Victor Cuesta desviou de cabeça e Weverton fez uma linda defesa para salvar o Palmeiras. Pouco depois, o goleiro palestrino caiu em campo pela terceira vez, pediu substituição, mas acabou seguindo no gramado.

A melhora gaúcha veio em grande parte pela entrada de Camilo e D’Alessandro. Assim, Edenílson foi deslocado para a lateral-direita e, com um homem a mais no meio-campo, o Colorado de cinza pressionou até o minuto final, mas não conseguiu abrir o marcador.

Por:Gazeta Esportiva (Gazeta Press/Djalma Vassao/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...