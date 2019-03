Palmeiras estreia na Libertadores com vitória fora sobre o Junior

Fonte:>Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) -O Palmeiras estreou na edição de 2019 da Copa Libertadores de maneira bem-sucedida na noite desta quarta-feira. Com gol anotados por Gustavo Scarpa e Marcos Rocha, o time alviverde ganhou por 2 a 0 do Junior Barranquilla, no Estádio Metropolitano Roberto Melendez.

O triunfo garante ao Palmeiras seus primeiros três pontos e a liderança do Grupo F do torneio continental. Na última terça-feira, Melgar e San Lorenzo marcaram um ponto com o empate sem gols registrado no Peru. O Junior Barranquilla, por sua vez, aparece na lanterna.

Pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o peruano Melgar às 19h15 (de Brasília) de terça-feira, no Allianz Parque. Antes, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde pega o Mirassol às 16h30 de sábado, como visitante.

O Jogo – O Palmeiras começou o jogo muito bem e conseguiu sair na frente logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Em uma movimentação inteligente, Gustavo Scarpa se deslocou do meio para a ponta esquerda. Ele recebeu passe na medida de Dudu e tocou na saída do goleiro.

O Junior Barranquilla respondeu na metade da etapa inicial. Após receber passe da direita, Diaz sofreu falta de Marcos Rocha perto da entrada da área, posição que atraiu o interesse do goleiro Viera. O uruguaio bateu colocado e obrigou Weverton a espalmar para escanteio.

Após sofrer o gol, o time colombiano cresceu na partida e passou a ditar o ritmo de jogo, acuando o Palmeiras no campo de defesa. Ainda assim, foi incapaz de criar boas chances para empatar, enquanto a equipe brasileira teve dificuldade para sair jogando e abusou dos chutões.

O Palmeiras não voltou bem para o segundo tempo e correu alguns riscos. Em cobrança de falta pelo lado direito, Matias Fernandez bateu direto e acertou a barreira. No rebote, o próprio chileno chutou rasteiro e o goleiro Weverton viu a bola sair perigosamente.

Dominado pelo Junior Barranquilla, o Palmeiras teve uma chance fortuita de marcar o segundo. Após chutão de Antônio Carlos, a bola bateu nas costas de Ditta e sobrou para Borja. Na cara do gol, o centroavante colombiano tocou para boa uma defesa de Viera.

Aos 30 minutos, por cometer falta sobre Bruno Henrique dentro da área do Palmeiras, Teo Gutierrez recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Nos acréscimos, o time brasileiro aumentou em um contra-ataque. Borja recebeu de Marcos Rocha e esperou a chegada do lateral-direito, que tocou na saída de Viera.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...