Palmeiras fica no empate com Cruzeiro e vê Flamengo encostar

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Sérgio Barzaghi/Gazeta Press) – O Palmeiras corre risco de ver sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro diminuir até o final da 30ª rodada. Na noite desta quinta-feira, o time alviverde ficou no empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro em Araraquara, o que possibilitou a aproximação do Flamengo.

O próximo compromisso do Palmeiras será neste domingo, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. No mesmo dia, o Cruzeiro, que ocupa a 12ª colocação, com 37 pontos, enfrentará a Chapecoense, no estádio do Mineirão.

O Jogo – O Palmeiras teve o controle de todo o primeiro tempo, mas não aproveitou nem uma das chances criadas para sair na frente do Cruzeiro. Aos quatro minutos, o atacante Dudu recebeu na pequena área um cruzamento de Gabriel Jesus e, no susto, cabeceou para fora.

O camisa 7 ainda ameaçou a defesa adversária ao arrancar duas vezes em direção ao ataque. Mas, de cabeça baixa, não viu os companheiros em melhor condição e desperdiçou ambas as chances. Já o Cruzeiro respondeu aos seis minutos, em chute de Rafinha que Jailson espalmou no centro do gol.

O Palmeiras encontrou a melhor oportunidade do primeiro tempo aos 14 minutos, após Tchê Tchê enfiar uma bola para dentro da área e deixar Gabriel Jesus livre de marcação. O camisa 33 ficou de frente para Rafael, mas tirou muito do goleiro e viu a bola sair pelo lado esquerdo.

Moisés, aos 16 minutos, tentou um chute colocado e mandou nas mãos de Rafael. Aos 20, o cruzeirense Rafinha aproveitou vacilo de Jean na lateral esquerda, roubou a bola com facilidade e deixou o palmeirense no chão. Ao finalizar, o jogador errou a mira e acertou o lado de fora da rede de Jailson.

O Verdão ainda criou duas oportunidades perigosas no primeiro tempo. Após cruzamento de Tchê Tchê, aos 23 minutos, Róger Guedes deu uma puxada na bola e mandou por cima. Já nos acréscimos, Jean cobrou falta e Rafael espalmou para o lado. O zagueiro Vitor Hugo conseguiu aproveitar a sobra e cruzou rasteiro para o miolo da área, mas Edu Dracena não alcançou para completar.

O segundo tempo teve início com um gol impedido de Thiago Santos, logo aos dois minutos. O volante estava em posição irregular quando aproveitou a sobra de um escanteio e foi flagrado pelo assistente. O Cruzeiro, aos poucos, ganhou terreno e assustou com bolas aéreas.

A queda de rendimento fez o técnico colocar Rafael Marques no lugar de Róger Guedes. O atleta, nascido em Araraquara, foi muito aplaudido pela torcida. Mas o apoio das arquibancadas não diminuiu o ritmo cruzeirense. Aos 17 minutos, um chute de Robinho passou por Jailson e só não entrou no gol porque Zé Roberto se lançou para tirar em cima da linha.

