Palmeiras ganha prêmio de melhor gestão do Brasil; Flamengo fica em 3º, atrás do Goiás

A gestão do Palmeiras foi coroada como a melhor entre os clubes do Brasil em 2017, em evento na noite da última terça-feira, em São Paulo, organizado pelo Movimento por um Futebol Melhor. Recebeu o troféu “Gestão de Ouro”.

O Goiás foi escolhido o segundo clube com a melhor gestão à frente do Flamengo, que ficou na terceira colocação. Vale lembrar que o clube rubro-negro vem se destacando por “colocar a casa em dia”, tendo reduzido as dívidas e passado a investir em contratações de jogadores como Guerrero e Diego Souza e em infra-estrutura. Já o clube esmeraldino está há três anos na Série B.

Durante a última temporada, 13 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro foram visitados por profissionais da empresa de consultoria Ernest Young por quatro oportunidades para avaliar e orientar os dirigentes a respeito das melhores práticas de gestão dentro dos pilares pré-estabelecidos pela Ambev, empresa que criou o Movimento por um Futebol Melhor.

Os pilares são gestão e planejamento, administração e finanças, comercial e marketing, futebol profissional, categorias de base e programa de sócio-torcedor. Além do prêmio, o Palmeiras foi citado como referência em três desses pilares: futebol profissional, programa de sócio-torcedor e marketing, este último ao lado de Cruzeiro e Goiás.

“Há alguns anos, o Palmeiras vem fazendo um trabalho reconhecido pelo mercado, com resultados que são colocados de forma transparente. Em uma premiação como essa, a gente comprova que o trabalho de fato está sendo bem feito”, afirmou Roberto Trinas, diretor de marketing do Palmeiras, que representou o presidente Maurício Galiotte, que está na Argentina.

Na premiação, Cruzeiro e Ponte Preta ficaram na quarta e quinta colocação, respectivamente. Os outro oito clubes não tiveram a colocação revelada no ranking do Movimento por um Futebol Melhor.

Os treze clube analisados terão direito a cursos de gestão na FIA (Fundação Instituto de Administração), fragmentado em três partes, com 192 horas totais. O conteúdo será baseado envolverá temas como excelência na gestão estratégica, excelência em gestão comercial e marketing e excelência na estruturação e gestão do futebol profissional e de base. A participação é facultativa.

Segundo reportagem do jornal “O Globo”, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Internacional, São Paulo e Vasco não participaram da avaliação porque dirigentes dessas equipes se recusaram a receber as visitas dos profissionais da Ernest Young.

