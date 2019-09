Palmeiras goleia CSA, mantém 100% com Mano e segue na cola do Fla

O Palmeiras não encontrou dificuldades para impor sua superioridade diante do frágil CSA na noite desta quinta-feira.(Foto:Reprodução)

No Estádio do Pacaembu, com uma goleada por 6 a 2, o time alviverde manteve os 100% de aproveitamento sob o comando de Mano Menezes e a perseguição ao Flamengo.

Com 45 pontos ganhos, três e menos do que o adversário rubro-negro, o Palmeiras permanece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já o CSA, com apenas 19 pontos, figura perigosamente na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento à Série B.

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Internacional às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Beira-Rio. Ao mesmo tempo, o CSA tenta a reabilitação no torneio nacional diante do Santos, na Vila Belmiro.

O Jogo – O Palmeiras inaugurou o marcador logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Após saída errada de Alecsandro, Bruno Henrique retomou a bola e descolou belo passe para Dudu. O atacante levou até o fundo pela direita e cruzou para o Luiz Adriano desviar com sucesso.

O time mandante soube como aproveitar o bom momento e ampliou sua vantagem aos 11 minutos da etapa inicial. Bruno Henrique recebeu de Scarpa e, inteligentemente, passou de peito para Willian. Com tranquilidade, o atacante finalizou rasteiro e marcou.

O terceiro gol do Palmeiras saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Diogo Barbosa recebeu pela esquerda e cruzou para o volante Bruno Henrique completar. Nos acréscimos, em jogada aérea, Gustavo Gomez recebeu de Felipe Melo e usou a cabeça para marcar o quarto.

Facilmente dominado pelo Palmeiras na metade inicial, o CSA conseguiu diminuir a diferença do time mandante logo aos sete minutos da etapa complementar. Apodi recebeu de Naldo e arriscou de longe. A bola tocou na trave da meta defendida por Weverton e acabou nas redes.

Sem fazer muita força, o Palmeiras já havia assustado em chute de Gustavo Scarpa e em cabeçada de Willian. Colocado no lugar de Gustavo Scarpa, Lucas Lima cruzou da esquerda e, aos 29 minutos da etapa complementar, o centroavante Luiz Adriano completou na primeira trave para fazer o quinto.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Dudu recebeu belo passe de Lucas Lima pela esquerda e cruzou. De frente para o gol, o inspirado volante Bruno Henrique ampliou. Aos 43, Carlinhos cruzou, Gomez cabeceou para trás e Ricardo Bueno fechou o marcador.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Grecco)

