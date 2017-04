Palmeiras goleia e está na semifinal do paulistão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Cesar Grecco/arquivo) – O Palmeiras não teve dificuldades para vencer o Novorizontino e garantir sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Jogando em ritmo de treino, o Verdão triunfou por 3 a 0, com gols de Willian, Miguel Borja e Dudu, e foi muito superior durante toda a partida. Fernando Prass não defendeu nenhum lance de perigo nos 90 minutos.

Mesmo podendo perder por até um gol de diferença pela vitória por 3 a 1 em Novo Horizonte, o Palmeiras começou o jogo pressionando o Novorizontino. Sem criar tantas oportunidades, porém, parava na forte marcação do time visitante.

Apenas Willian conseguiu furar o bloqueio adversário. Primeiro, desperdiçou grande oportunidade de cabeça, sozinho na área. Pouco depois, aproveitou chute torto de Tchê Tchê para finalizar bem e abrir o placar.

Já no segundo tempo, o Palmeiras administrou o resultado e conseguiu ampliar com Miguel Borja. Única dúvida de Eduardo Baptista para definir a escalação do Palmeiras para a decisão, Alejandro Guerra participou bem das ações ofensivas do Verdão, e deu assistência para seu companheiro no Atlético Nacional-COL anotar o segundo.

Por fim, já aos 43 minutos, Dudu finalmente calibrou o pé e anotou o terceiro gol palmeirense. O camisa 7 tocou de calcanhar para Alecsandro, que devolveu. De longe, o meia-atacante não teve dúvidas e bateu forte, no canto esquerdo, para estufar as redes e finalizar com a partida.

O Alviverde agora volta suas atenções para seu principal objetivo na temporada. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o Peñarol, em sua volta ao Palestra Itália, às 21h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

