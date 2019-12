Palmeiras goleia, encerra jejum e frustra sonho do Goiás

O Palmeiras encerrou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro em grande estilo. Na noite desta quinta-feira, a equipe comandada interinamente por Andrey Lopes contou com uma atuação inspirada de Dudu, viu Gabriel Veron marcar seus primeiros gols como profissional e bateu o Goiás por 5 a 1, em duelo válido pela 37ª rodada e realizado no Brinco de Ouro da Princesa. Além dos dois tentos do jovem, o camisa 7, duas vezes, e Zé Rafael marcaram para o Verdão, enquanto Rafael Moura fez para o Esmeraldino.

Com o resultado, o Palmeiras vai aos 71 pontos, encerra um jejum de cinco jogos sem vitória e iguala a pontuação do vice-líder Santos, mas segue em terceiro por conta do número de triunfos, o primeiro critério de desempate. O Goiás, por sua vez, estaciona nos 49 pontos, ocupa a 10ª colocação e não tem mais chances de entrar na zona de classificação à Copa Libertadores. Assim, o Internacional confirma presença no torneio continental.

Os paulistas encerram a participação no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando podem rebaixar o Cruzeiro em confronto marcado para as 16 horas (de Brasília), no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Esmeraldino busca terminar a competição na melhor posição possível ao receber o Grêmio, no Serra Dourada.

Melhor no começo da partida, o Goiás teve um gol anulado logo aos 11 minutos. Após confusão na área, Weverton não conseguiu agarrar a bola e viu Rafael Moura, ligado no lance, vencer dividida e encontrar Rafinha, que, com a meta escancarada, apenas empurrou para as redes. O árbitro, porém, assinalou falta no goleiro palestrino e anulou o tento.

Sem um centroavante, o Palmeiras ganhou em mobilidade e confundiu a defesa goiana para sair na frente aos 21 minutos. Lucas Lima costurou a marcação e deu passe para Zé Rafael. O meio-campista mostrou cacoete de camisa 9, tocou na saída de Tadeu e marcou um belo tento.

O Goiás contou com um erro da arbitragem para empatar instantes depois. Leandro Barcia foi empurrado por Diego Barbosa e o árbitro indicou o pênalti mesmo com a origem da falta sendo fora da área. O VAR não entrou em ação para corrigir o erro, e Rafael Moura não desperdiçou a chance para igualar o placar.

Vivendo uma jornada inspirada, Zé Rafael teve participação decisiva no segundo gol do time da casa. Dudu fez boa jogada, passou pela marcação e acionou o meia-atacante, que cruzou na medida para o camisa 7, já dentro da área, arrematar de primeira para levar o Palmeiras ao intervalo em vantagem.

Após uma etapa inicial agitada, paulistas e goianos voltaram em ritmo lento, tornaram o jogo monótono e não conseguiam criar chances de gol. Diante desse cenário, Andrey Lopes, auxiliar fixo e comandante interino, tirou Zé Rafael e Raphael Veiga paras as entradas de Gabriel Veron e Jean, respectivamente.

A alteração fez efeito e a dupla protagonizou o terceiro tento dos mandantes aos 24 minutos. Lucas Lima acionou Jean dentro da área, o versátil jogador, que entrou no meio-campo, não foi egoísta e tocou para Gabriel Veron marcar seu primeiro gol como profissional.

O tento deu confiança para o garoto, que ajudou o Palmeiras a transformar a vitória em goleada. O melhor jogador da última Copa do Mundo sub-17 recebeu na ponta esquerda, deixou Yago Felipe na saudade e cruzou rasteiro para a área, onde Dudu arrematou para marcar mais um.

Para fechar uma vitória contundente, Dudu devolveu o favor do garoto. O camisa 7 driblou Bruno Henrique e rolou para Gabriel Veron, que apenas empurrou para as redes, marcou seu segundo gol na partida e deu números finais à goleada do Palmeiras por 5 a 1.

Fonte>Gazeta Esportiva

05/12/2019 20:33

