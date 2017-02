Palmeiras goleia, lidera grupo e pega o Corinthians na quarta

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista e às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira enfrenta o Corinthians, em Itaquera. Já o Linense, com três pontos, segue no terceiro posto do Grupo B e pega a Ponte Preta às 19h30 do mesmo dia, dentro de casa.

No jogo que antecede o Derby, Willian marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras e ainda deu o passe para Raphael Veiga ampliar. No segundo tempo, Michel Bastos e Lucas Barrios fecharam o placar. O meio-campista Moisés, com entorse no joelho esquerdo, deixou a partida por lesão e preocupa.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...