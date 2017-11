Palmeiras goleia o Sport e garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores

Por ESPN – O time alviverde até sofreu um pouco, mas conseguiu deslanchar no segundo tempo para golear o Sport por 5 a 1 e garantir a vaga que tanto buscava. Deyverson marcou duas vezes, Luan, Dudu e Keno marcaram mais um gol cada, e Diego Souza descontou para os pernambucanos.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e até poderia ser alcançado pelo Botafogo, que acabou derrotado pelo lanterna Atlético-GO. Mesmo assim, o time alviverde se manteria na frente pelo número de vitórias.

Assim, o time alviverde terminaria a competição no mínimo na sexta colocação.

O próximo compromisso palmeirense é contra o Avaí, fora de casa, na segunda-feira.

Do outro lado, o Sport se complica bastante na luta contra o rebaixamento. Com 36 pontos, o time segue três atrás do Vitória, primeiro time fora da área de degola. O problema é que só há mais nove pontos em disputa.

O próximo compromisso é em casa, no domingo, diante do Bahia.

O jogo

O Sport criou as melhores oportunidades durante o primeiro tempo e deu trabalho ao goleiro Fernando Prass. Na melhor chance, Raul Prata recebeu pela direita e cruzou. A bola desviou e foi no rumo do gol, mas o experiente arqueiro conseguiu salvar.

Diego Souza, de volta da seleção brasileira, levou perigo em cobrança de falta, defendida por Prass, e também cabeceou uma bola perigosa para fora. O goleiro palmeirense ainda espalmou chute forte de Raul Prata em jogada de contra-ataque pela direita.

O Palmeiras, com dificuldades na criação, levou algum perigo no momento em que Jean cruzou da direita, Deyverson desviou de cabeça e a bola sobrou para Keno, mas o atacante bateu em cima da marcação. Insatisfeita, a torcida vaiou o time mandante na saída para o intervalo.

Após tomar um susto logo no começo do segundo tempo em chance desperdiçada por Marquinhos, o Palmeiras inaugurou o marcador aos 11 minutos. Dudu desceu pela direita e cruzou para Deyverson completar na primeira trave – criticado pela torcida por perder oportunidade incrível pouco antes, o centroavante não comemorou.

O Palmeiras soube como aproveitar o momento favorável e aumentou a vantagem sete minutos depois. Após cobrança de escanteio de Dudu pelo lado esquerdo, o zagueiro Luan usou a cabeça para marcar o primeiro gol de sua carreira com a camisa do Palmeiras.

O time alviverde marcou mais um aos 33 minutos do segundo tempo. Após receber passe de Keno, Deyverson finalizou com precisão diante do Magrão e, desta vez, comemorou timidamente. Com a vitória assegurada, a torcida local ainda pediu ironicamente a entrada de Wesley, reserva do Sport.

O Sport marcou seu único gol aos 37 minutos da etapa complementar. A bola atravessou de um lado para o outro da defesa palmeirense e terminou com Rogério, que cruzou para cabeçada certeira de Diego Souza. O time rubro-negro correu para recomeçar o jogo, mas ainda sofreu mais dois gols.

Aos 44 minutos, Dudu recebeu de Tchê Tchê, carregou e finalizou no canto esquerdo de Magrão. Dois minutos depois, Keno recebeu de Willian pela esquerda e tocou na saída de Magrão.

Nos instantes finais, o Sport ainda ouviu gritos de “Segunda Divisão” da torcida rival no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 5 x 1 SPORT

Data: 16 de novembro de 2017, quinta-feira

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaum

Público: 18.744 pagantes

Renda: R$ 935.034,56

Cartões amarelos: Diego Souza, Anselmo (SPO)

Gols:

PALMEIRAS: Deyverson, aos 11 e aos 33 minutos do 2º Tempo, Luan, aos 18 minutos do 2º Tempo, e Dudu, aos 44 minutos do 2º T

SPORT: Diego Souza, aos 37 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena (Antônio Carlos), Luan e Michel Bastos; Felipe Melo (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés (Willian); Keno, Dudu e Deyverson. Técnico: Alberto Valentim

SPORT: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Mena (Índio); Marquinhos (Rogério), Diego Souza e André. Técnico: Daniel Paulista

