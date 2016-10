Palmeiras joga mal, mas faz o mínimo e mantém sobra na liderança

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press) – A nove rodadas do fim do extenso Campeonato Brasileiro, o torcedor do Palmeiras, que não sabe o que é erguer a taça de campeão desde 1994, já não deve estar preocupado com a atuação de seu time de coração, e sim com os resultados. Neste cenário, o palmeirense com certeza ficou feliz depois da vitória por 2 a 0 na tarde deste domingo. Os três pontos em cima do América-MG, lanterna da competição, mantém o Verdão na liderança com a sobra de uma rodada em cima do Flamengo.

Mas certamente aqueles mais racionais e principalmente a comissão técnica alviverde devem ter deixado Londrina, palco do confronto, no mínimo incomodados com o futebol apresentado pelo Palmeiras nesta 29ª rodada.

A venda de mando tornou o estádio do Café em casa palmeirense. E o time parecia disposto a retribuir tanto carinho. Em três minutos, Roger Guedes obrigou o goleiro João Ricardo a fazer um verdadeiro milagre e Tchê Tchê abriu o placar ao se posicionar com inteligência na entrada da área e acertar um chute rasteiro.

Cara de goleada, certo? Não. O Palmeiras era soberano no jogo e ciente de que poderia resolver a partida a qualquer momento. Essa diferença técnica, no entanto, tornou a equipe de Cuca desinteressada e displicente. Ao fim do primeiro tempo, os mineiros tinham mais posse de bola e haviam errado menos passes, enquanto o líder do Brasileirão há 20 rodadas abusava dos cruzamentos novamente. Foram 13, sendo 11 sem o destino certo.

Quem esperava um chacoalhão de Cuca no intervalo se decepcionou mais ainda. O segundo tempo foi um verdadeiro marasmo. Dono da última colocação na tabela há 19 rodadas seguidas, o América-MG chegou a ter 85% de posse de bola em determinado momento do jogo. o Palmeiras parou e se acomodou.

Mas a fragilidade de seu adversário era maior do que o ímpeto de reação e, mesmo sem grandes esforços, o Palmeiras matou a partida aos 42, em contra-ataque que Alecsandro não desperdiçou. Muita festa para o centroavante que viveu um grande imbróglio nos últimos meses por causa de um ‘falso doping’.

Desta forma, mesmo sem um futebol de campeão, o Verdão segue firme na sua caminhada pelo título. Já são 12 jogos de invencibilidade e 60 pontos marcados. Três a mais que o Flamengo, que também venceu neste domingo, mas não conseguiu diminuir a vantagem dos paulistas, que na quinta-feira recebem o Cruzeiro, na Fonte Luminosa, em Araraquara, às 19h30.

Para o América-MG, a derrota não chega a surpreender e é só mais um capítulo na história desse rebaixamento que já é inevitável diante dos 21 pontos somados até aqui. No mesmo dia e horário que seu algoz deste domingo, o Coelho fará clássico com o Atlético-MG, no Mineirão.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...