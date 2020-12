Palmeiras leva sufoco, mas vence o RB Bragantino com gol de Luiz Adriano

Neste domingo, o Palmeiras recebeu o Red Bull Bragantino no Allianz Parque e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma atuação sem brilho e sendo pressionado pelos visitantes, o Verdão saiu com os três pontos graças a um gol de Luiz Adriano, que voltou a ser titular depois de mais de um mês. Focado na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, Abel Ferreira optou por deixar Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa no banco.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 44 pontos, na quinta posição. O duelo contra o América-MG acontece na quarta-feira, às 21h30, no Independência. Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso é contra o Sport, fora de casa, no dia 9 de janeiro (sábado). Enquanto isso, o Red Bull Bragantino estacionou nos 31 pontos, na 13ª colocação. Na próxima rodada, o time enfrenta o São Paulo, em casa, no dia 6 de janeiro (quarta-feira), às 21h30.

O primeiro tempo foi de poucas emoções no Allianz Parque. O Palmeiras chegou com perigo duas vezes, tendo marcado em uma delas. Gabriel Menino fez cruzamento preciso na cabeça de Luiz Adriano, que testou para as redes. Pouco antes do intervalo, Breno Lopes acertou uma bomba no travessão.

A segunda etapa teve um Verdão muito abaixo, sendo pressionado pelo Massa Bruta. Os visitantes criaram diversas chances de gol, acertando a trave duas vezes e parando em Weverton. Mesmo assim, o Alviverde se segurou atrás e saiu com os três pontos.

O jogo – O Red Bull Bragantino começou destemido e teve a primeira chance do jogo. Cuello levantou para a área, Empereur não conseguiu cortar e Ryller chegou batendo para fora. Com uma baixa produção ofensiva, o Palmeiras encontrou dificuldade para construir na etapa inicial. Mesmo assim, o time conseguiu abrir o placar na primeira chegada. Aos 27 minutos, Gabriel Menino recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Luiz Adriano. O centroavante testou para o chão e Cleiton não evitou o gol.

Depois de marcar, o Palmeiras mostrou consistência defensiva e não foi mais ameaçado pelo RB Bragantino antes do intervalo. Por outro lado, Breno Lopes quase marcou um belo gol para o Verdão. Ele avançou em velocidade pela direita e finalizou forte, parando no travessão.

O segundo tempo iniciou novamente com o ritmo baixo. Na primeira chegada do Massa Bruta, Aderlan recebeu a bola invertida dentro da área e bateu de primeira. O chute foi desviado pela defesa do Verdão e passou perto da trave. Em seguida, os visitantes acertaram a trave. Após bate e rebate, Fabrício Bruno finalizou, a bola tocou em Léo Ortiz e parou no poste.

Sem conseguir atacar, o Palmeiras se viu acuado pelo RB Bragantino. Dessa vez foi Cuello quem arrancou pela esquerda, trouxe para dentro e finalizou para boa defesa de Weverton. Depois, Claudinho cruzou pela esquerda e Ytalo apareceu sozinho dentro da área para cabecear no travessão.

Sem conseguir ajustar a postura em campo, o Verdão continuou sendo pressionado. Lucas Evangelista, com chute forte de longe, e Artur, com finalização colocada da entrada da área, novamente levaram perigo. Mesmo com muito volume ofensivo, o RB Bragantino não balançou as redes e deixou o Allianz Parque derrotado.

Gazeta Esportiva (foto assessoria)

27/12/2020 20:14

