Palmeiras perde do Inter na despedida de D’Alessandro e sai do G4 do Brasileiro

O Palmeiras perdeu seu lugar dentro do G4 do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No jogo que marcou a despedida do ídolo argentino Andrés D’Alessandro, disputado no Estádio Beira-Rio, o Internacional venceu o adversário alviverde por 2 a 0.

Com 44 pontos em 26 partidas, o Inter desbanca o próprio Palmeiras e sobe para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o time palestrino, superado também pelo Grêmio (42), cai para a sexta posição da tabela com 41 pontos, mas tem apenas 25 jogos disputados.

Pela semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o América-MG às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. Já o Internacional pega o Bahia às 16 horas do próximo domingo, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – O Internacional conseguiu inaugurar o marcador logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio cedido por Marcos Rocha, Moisés levantou da esquerda na primeira trave. Rodrigo Dourado cabeceou e Weverton fez grande defesa, mas Edenilson completou para o gol no rebote.

Em vantagem no marcador, o time colorado voltou a levar perigo em jogada originada pelo lado direito. Rodrigo Moledo avançou para o campo de ataque e acionou Heitor, que cruzou na segunda trave. Thiago Galhardo completou de cabeça e mandou por cima do gol de Weverton.

O Palmeiras manteve a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, mas não conseguiu criar oportunidades para empatar o marcador no Estádio Beira-Rio. Com Raphael Veiga e Lucas Lima apagados, o goleiro Marcelo Lomba viveu uma etapa inicial sem sobressaltos.

A equipe visitante evoluiu no começo do segundo tempo e levou algum perigo em chute cruzado disparado por Gabriel Menino da direita. Na resposta do Inter, após cruzamento de Edenilson pela direita, Thiago Galhardo cabeceou, a bola desviou em Luan e passou perto do ângulo de Weverton.

O Palmeiras enfim conseguiu chegar ao ataque de forma consistente após mexidas do técnico Abel Ferreira durante o segundo tempo. Colocado no lugar de Marcos Rocha, Mayke recebeu pela direita e cruzou. Victor Cuesta interceptou o passe, mas acabou acertando o travessão da própria meta.

Aos 37 minutos, em uma jogada de contra-ataque, Yuri Alberto foi lançado por Edenilson, ganhou de Luan na velocidade e tocou com categoria na saída de Weverton para aumentar. Aos 42, D’Alessandro foi enfim colocado por Abel Braga no lugar de Patrick para fazer sua última partida pelo Internacional.

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

19/12/2020 22:25

