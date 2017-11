Palmeiras precisa de mais duas vitórias para garantir a vaga no G4

Time voltou a ganhar folga com o triunfo sobre o Flamengo e a derrota do Botafogo. Classificação pode vir até com só mais uma vitória, mas depende de tropeços dos rivais

A 34ª rodada deu nova folga ao Palmeiras no G4 do Brasileiro. Com o triunfo sobre o Flamengo, além da derrota do Botafogo e o empate do Vasco, o atual campeão brasileiro agora precisa de mais dois triunfos para garantir uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Palmeiras 2 x 0 Flamengo /Foto: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress! /POR LANCE!- Em terceiro lugar, o time de Alberto Valentim ainda pode nesta segunda ser ultrapassado pelo Santos, que visita a Chapecoense. Ainda assim, terminaria a segunda no máximo em quarto lugar, a seis pontos do Botafogo, o quinto, sete do Flamengo, o sétimo, e oito do Vasco, o oitavo.

Restando mais quatro rodadas, caso ganhe mais duas partidas, independente dos resultados dos adversários, vai se garantir pelo número de vitórias – o Verdão hoje tem 17, Bota, 14, Flamengo e Vasco, 13 cada um. O Cruzeiro, embora em quinto, não entra na disputa, pois já está garantido na Libertadores pelo título da Copa do Brasil.

A folga no número de vitórias dá a chance de o Palmeiras terminar no G4 até com apenas mais um triunfo. Para isto, dependeria de uma combinação de resultados. Caso vença o Sport na quinta, o Verdão assegura um posto no G4 com: derrota do Botafogo (enfrenta o Atlético-GO, em casa), empate do Flamengo (visita o Coritiba) e empate do Vasco (recebe o Atlético-MG).

De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Palmeiras está 99% garantido na próxima Libertadores. Com o distanciamento na briga pelo título, o Verdão tem no G4 sua única meta neste fim de temporada. O jogo contra o Sport está marcado para as 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...