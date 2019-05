Palmeiras sai na frente com golaço mas cede empate ao CSA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na etapa final, a postura pouco agressiva do Palmeiras permitiu ao time mandante o empate. Aos 17 minutos, Madson cobrou escanteio para o meio da área, Matheus Sávio tentou a finalização, a bola explodiu em Deyverson e voltou para o meia, que mandou para as redes.

Diferente do que fez nas duas últimas partidas, entretanto, goleadas por 4 a 0, o Verdão adotou a postura de segurar o jogo estando na frente do placar. A equipe palestrino chegou a mais de 60% de posse de bola, mas sem objetividade.

Mesmo apenas com suplentes – à exceção do titular Deyverson -, o Palmeiras dominou o primeiro tempo. A maior pressão alviverde, porém, aconteceu nos primeiros 15 minutos, e surtiu efeito aos oito.

O Palmeiras volta a jogar no sábado, contra o Internacional, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Já o CSA recebe o Santos, domingo, às 16h.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press/arquivo)- CSA e Palmeiras empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os reservas do Verdão abriram o placar com um golaço de Raphael Veiga, mas depois deixaram o ritmo cair muito e sofreram o empate na etapa final, em tento anotado por Matheus Sávio.

