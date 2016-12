Palmeiras se despede de Cuca com triunfo e Vitória permanece na Série A

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press/arquivo) – Ganhador do Campeonato Brasileiro de maneira antecipada, o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Vitória na tarde deste domingo com um time reserva, em Salvador. Na despedida do técnico Cuca, o time alviverde ganhou por 2 a 1 e os baianos permaneceram na elite.

Após uma campanha de 24 vitórias, oito empates e seis derrotas, o Palmeiras encerra o Campeonato Brasileiro com 80 pontos ganhos, o melhor ataque (62) e a defesa menos vazada ao lado do Atlético-PR (32). Já o Vitória fica no 16º lugar com 45 pontos, apenas dois a mais que o Internacional, primeiro da zona de rebaixamento.

Com 44 pontos na segunda metade do torneio, o Palmeiras fez o melhor turno do Brasileiro com 20 clubes, iniciado em 2006. O time de Cuca ainda alcançou as mesmas 24 vitórias de Corinthians (2015) e Cruzeiro (2014). De forma inédita, a equipe ainda encerra o campeonato sem cartões vermelhos.

O jogo – O Palmeiras acertou a trave com Leandro Pereira logo no começo do jogo, mas acabou sofrendo o primeiro gol. Aos 12 minutos, Marinho cobrou falta pelo lado direito no rumo do gol, a bola passou por todo o mundo e o goleiro Jailson não conseguiu defender.

Três minutos depois, o Palmeiras chegou ao empate no Barradão. Fabrício levou a melhor pelo lado esquerdo e lançou na ala oposta para Erik. O atacante carregou pelo meio e acabou desarmado na entrada da área. A bola sobrou livre para o volante Gabriel, que fuzilou o goleiro Fernando Miguel.

Com lesão na coxa direita, o capitão Mina foi substituído por Matheus Sales e Thiago Santos passou a jogar como zagueiro. Nos acréscimos, Fabrício subiu novamente pela esquerda e chutou. A bola desviou na zaga do Vitória e sobrou para conclusão certeira de Alecsandro.

O Palmeiras quase ampliou logo aos seis minutos do segundo tempo. Em uma jogada ensaiada de escanteio pelo lado direito, Cleiton Xavier cobrou rasteiro, Tchê Tchê deixou passar e Fabrício completou. A bola sobrou limpa para Leandro Pereira na cara do gol, mas o centroavante mandou por cima do gol.

Precisando de um empate para permanecer na Série A sem depender de outros resultados, o Vitória quase conseguiu seu objetivo aos 22 minutos da etapa complementar. Em nova cobrança de falta, Marinho acertou o travessão do goleiro Jailson.

Contratado no começo da temporada, o volante Rodrigo finalmente estreou ao substituir Cleiton Xavier. Já o jovem Artur teve a chance de entrar no lugar de Alecsandro. Com o Palmeiras campeão e o Internacional empatando com o Fluminense no Rio de Janeiro, os últimos minutos foram de poucas emoções em Salvador.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...