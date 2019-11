Palmeiras sofre contra o Ceará, mas conta com brilho de Weverton na 100ª vitória no Allianz

O Palmeiras sofreu, mas venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado, no Allianz Parque, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Zé Rafael.

Essa foi a 100ª vitória do Verdão em sua arena. E ela veio muito por conta de Weverton – o goleiro defendeu um pênalti e fez outras intervenções decisivas para garantir o placar.

Com o triunfo, o Alviverde pressiona o líder Flamengo, que enfrentará o Corinthians neste domingo, no Maracanã. A distância atual é de cinco pontos. O valente Vozão segue em 15º, ameaçado do rebaixamento e com 33.

Na próxima rodada, o Palmeiras visitará o Vasco, na quarta-feira, em São Januário. O Ceará receberá o Internacional, quinta, no Castelão.

O Palmeiras ficou com a posse de bola (60%), mas pouco chegou ao gol de Diogo Silva. Em uma das quatro finalizações, Zé Rafael fez o gol, aos 16 minutos, após cruzamento de Mayke.

O Verdão recuou as linhas depois de abrir o placar e passou a sofrer. Numa das chegadas do Ceará, Vitor Hugo derrubou Chico na área. Bergson cobrou o pênalti e Weverton defendeu, no minuto 37. Valdo ainda perdeu chance incrível ao cabecear para fora quando o placar marcava 41 jogados.

O cenário para a etapa final não se alterou. O Palmeiras com a bola, mas sem o controle da partida diante de um visitante enjoado.

Aos 10, o Verdão teve chance de respirar, porém, a arbitragem marcou impedimento no gol de cabeça de Gustavo Gómez. Dois minutos depois, Felipe Baxola fez fila e foi travado na hora H por Zé Rafael. Aos 18, Baxola, de novo ele, chutou bonito e Weverton foi buscar no ângulo.

O Alviverde teve outra grande oportunidade no minuto 32, quando o sempre perigoso Gómez acertou o travessão em novo cabeceio. Na sequência, Weverton fez mais um milagre – Samuel Xavier apareceu no segundo pau e chapou. O goleiro, quase dentro do gol, espalmou.

O Ceará continuou na pressão nos minutos finais e teve um gol de Baxola anulado aos 42. Quando os defensores falharam, Weverton apareceu para salvar o vice-líder. A última defesa do goleiro aconteceu no minuto 49, em chute de Leandro Carvalho. O camisa 21 merece o bicho dobrado.

Por:Gazeta Esportiva (foto:/assessoria/arquivo)02/11/2019 19:59

