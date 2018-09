Palmeiras sofre, empata com gol de Melo e mantém terceiro lugar

O Palmeiras sofreu no Estádio da Fonte Nova, mas jogou o suficiente para alcançar a 10ª partida sem derrota no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. Com um gol marcado pelo volante Felipe Melo, o time misto alviverde arrancou o empate por 1 a 1 contra o Bahia e manteve o terceiro lugar do torneio.

Com 47 pontos, dois a mais do que o Flamengo, o Palmeiras é superado apenas por São Paulo (50) e Internacional (49) na tabela de classificação. O Bahia, por sua vez, fica com 29 pontos e figura na 14ª colocação. O Vasco, primeiro integrante da zona de rebaixamento, tem 25 pontos.

Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Colo-Colo, pelas quartas de final da prioritária Copa Libertadores, no Estádio Monumental. Já o Bahia duela com o Vasco às 20 horas da próxima segunda-feira, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Jogo – O Bahia criou a primeira oportunidade para abrir o placar no Estádio da Fonte Nova. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para chute firme de Gilberto, defendido parcialmente pelo goleiro Weverton. Na sobra, o centroavante acabou furando.

O time da casa soube como aproveitar o momento favorável e saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da esquerda, Victor Luis tentou afastar de cabeça e a bola sobrou para Ramires, que limpou a marcação com tranquilidade e ajeitou para finalização precisa de Gilberto.

O Palmeiras melhorou após sofrer o gol e conseguiu equilibrar as ações, mas foi incapaz de ameaçar o gol defendido por Douglas Friedrich durante o primeiro tempo. Com lado esquerdo vulnerável, Paulo Turra trouxe Jean para reforçar o setor e mandou Hyoran para a direita.

Bahia e Palmeiras fizeram um segundo tempo de poucas emoções no Estádio da Fonte Nova. Na tentativa de melhorar o rendimento ofensivo da equipe alviverde, o auxiliar Paulo Turra resolveu sacar Bruno Henrique e Hyoran para as entradas de Dudu e Willian.

Encorpado pelas substituições, o Palmeiras ganhou volume de jogo no Estádio da Fonte Nova e passou a pressionar em busca do empate. Aos 33 minutos do segundo tempo, Dudu cobrou escanteio pelo lado direito e Felipe Melo subiu para completar de cabeça com sucesso.

A torcida palmeirense, presente em bom número na Fonte Nova, chegou a sonhar com a virada, mas o time não conseguiu manter o embalo. Por outro lado, se defendeu de maneira bem-sucedida para completar o 10º jogo seguido sem derrota pelo Brasileiro.

fonte: Gazeta Esportiva (Gazeta Press/Sergio Barzaghi/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...