Palmeiras sofre gol em falha defensiva, mas busca empate contra América-MG no Allianz

Palmeiras e América-MG ficaram no empate por 1 a 1 na primeira semifinal da Copa do Brasil, disputada na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, após falha grosseira de Emerson Santos, Ademir marcou para o time mineiro, mas Gustavo Gomez determinou a igualdade.

A segunda e decisiva partida entre Palmeiras e América-MG está marcada para as 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Estádio Independência. O vencedor avança à final da Copa do Brasil, enquanto um novo resultado de empate leva aos pênaltis.

Pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG enfrenta o CRB às 18h30 deste sábado, no Estádio Independência. Já o Palmeiras, pela 27ª rodada da Série A, pega o Red Bull Bragantino às 18h15 de domingo, novamente no Allianz Parque.

O Jogo – Após um começo movimentado, com boas defesas dos dois goleiros, o América-MG marcou aos 19 minutos do primeiro tempo. Em uma falha gravíssima, após receber de Weverton, Emerson Santos tentou inverter o jogo. Facilmente, Ademir interceptou o passe e definiu com precisão diante do arqueiro palmeirense.

Após sofrer o gol em uma falha individual, o Palmeiras cresceu durante os minutos finais do primeiro tempo, especialmente em jogadas pelo lado direito. Em uma subida pelo setor, quase da linha de fundo, Gabriel Veron chutou forte e Matheus Cavichioli defendeu em cima da linha.

O Palmeiras conseguiu empatar aos 48 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de lateral pela direita, Marcos Rocha aguardou a subida de Gustavo Gomez e arremessou forte. Mesmo entre dois marcadores, o paraguaio desviou de cabeça e mandou para as redes.

Animado pelo gol de empate, o Palmeiras voltou melhor para a etapa complementar e deu trabalho à defesa do América-MG desde os primeiros minutos. Escalado como titular na lateral esquerda, Gustavo Scarpa quase marcou um gol olímpico, evitado por Matheus Cavichioli.

Na tentativa de aumentar o poder de fogo do Palmeiras, o técnico português Abel Ferreira trocou Zé Rafael, Raphael Veiga e Willian por Luiz Adriano, Lucas Lima e Danilo. O América-MG, dirigido por Lisca, não conseguia articular boas jogadas de ataque.

Na melhor chance do Palmeiras no segundo tempo, Matias Viña cruzou da esquerda, Messias furou e Luiz Adriano bateu para grande defesa de Matheus Cavichioli. Mais preocupado com a defesa, o América-MG conseguiu manter o empate e seguir para a segunda partida em condições de igualdade.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)

23/12/2020 22:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...