Palmeiras tem gol anulado, empata com Inter e vê Fla a três pontos

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria/arquivo)29/09/2019 17:18 – O Palmeiras desperdiçou a oportunidade de diminuir a vantagem do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro durante a tarde deste domingo. No Estádio Beira-Rio, com um gol anulado pelo VAR, o time dirigido por Mano Menezes empatou por 1 a 1 contra o Internacional.

O Flamengo, que empatou contra o São Paulo no sábado, encerra a rodada 22ª com 49 pontos ganhos e segue com três de diferença em relação ao Palmeiras, dono da segunda colocação. Já o Internacional contabiliza 37 pontos e, superado pelo Corinthians (38), cai para o quinto posto.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas (de Brasília) de sábado, o Internacional volta a campo para enfrentar o ameaçado Cruzeiro, no Estádio do Mineirão. O Palmeiras, por sua vez, encara o Atlético-MG às 16 horas de domingo, no Allianz Parque.

O Jogo – O Palmeiras foi dominado pelo Internacional no primeiro tempo e tomou o primeiro susto logo no começo. Com um buraco do lado direito da defesa palmeirense, Uendel recebeu livre por trás da marcação, invadiu a área e bateu para grande defesa de Weerton.

Aos 27 minutos, pouco depois de Rodrigo Lindoso cabecear na trave, o Internacional saiu na frente. Do lado direito, Nico Lopez limpou Felipe Melo e cruzou. De cabeça, Patrick subiu nas costas de Marcos Rocha e completou de cabeça para inaugurar o marcador.

Em desvantagem, o time comandado pelo técnico Mano Menezes chegou a ganhar algum terreno e conseguiu evoluir. Após cobrança rápida de falta, Dudu recebeu na entrada da área, cortou para o meio e chutou forte, com algum perigo para Marcelo Lomba.

O Palmeiras voltou melhor para a etapa complementar e chegou ao empate aos 12 minutos. Marcos Rocha recebeu pela direita e cruzou. Lindoso cabeceou para alto e Willian, colocado no lugar de Hyoran, completou de primeira para marcar um golaço.

Lucas Lima, substituto de Gustavo Scarpa, entrou bem e o Palmeiras aumentou seu volume de jogo em busca da virada. Em cobrança de falta pela direita, Bruno Henrique cruzou para cabeçada do zagueiro Vitor Hugo e o goleiro Marcelo Lombra precisou fazer grande defesa.

Na última alteração do Palmeiras, Luiz Adriano deixou o gramado após participar pouco do jogo e foi trocado por Borja. O time alviverde chegou a marcar com Bruno Henrique, mas o árbitro Braulio Machado reviu o lance no VAR e anulou por toque de Willian.

