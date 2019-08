Palmeiras toma virada do Grêmio e cai nas quartas da Libertadores

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria/arquivo) 27/08/2019 22:36 – A caminhada do Palmeiras na Copa Libertadores foi encerrada na fria noite desta terça-feira. Em um Pacaembu lotado, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari chegou a sair na frente, mas tomou a virada do Grêmio e acabou derrotado por 2 a 1, resultado que determina a eliminação nas quartas de final.

Em um primeiro tempo movimentado, o Palmeiras saiu na frente por meio de Luiz Adriano, mas o Grêmio virou rapidamente com Everton Cebolinha e Alisson. Com a vantagem de passar com um empate, o time mandante não conseguiu nem sequer assustar o goleiro Paulo Victor na etapa complementar.

Classificado às semifinais da Copa Libertadores, o Grêmio apenas espera pelo vencedor do confronto decisivo entre Internacional e Flamengo, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Beira-Rio. No Maracanã, o time rubro-negro ganhou por 2 a 0.

O Jogo – Empurrado por sua torcida no Pacaembu, o Palmeiras começou bem e inaugurou o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Dudu pela direita, Gomez cabeceou e Paulo Victor não conseguiu afastar. No rebote, Luiz Adriano conferiu.

Quatro minutos depois, Jean Pyerre cruzou da esquerda e Everton apareceu para completar por cima de Weverton. A virada gremista veio já aos 21, quando Everton passou pela marcação em jogada individual e chutou para defesa do goleiro palmeirense. No rebote, Alisson bateu com o gol vazio.

O Palmeiras desperdiçou duas grandes chances para marcar nos minutos finais do primeiro tempo. Ao completar cruzamento de Scarpa, Willian acertou a trave. Pouco depois, o mesmo atacante recebeu de Dudu, viu Paulo Victor vacilar e, sem goleiro, tocou para fora.

Na tentativa de aumentar o poder de fogo do Palmeiras durante o segundo tempo, Felipão voltou com Deyverson no lugar de Willian. O time alviverde não conseguiu assustar nos primeiros 20 minutos, então o técnico trocou Gustavo Scarpa por Zé Rafael. Na última mudança, Raphael Veiga substituiu Bruno Henrique.

Precisando de um gol para evitar a eliminação, o Palmeiras procurou pressionar o adversário em seu campo de defesa, mas, apesar das mexidas de Felipão, não conseguia criar boas chances de gol. O Grêmio, atento para contra-atacar, preocupava a cada investida de Everton.

O panorama da partida disputada no Estádio do Pacaembu não mudou muito nos minutos finais. O Palmeiras mantinha boa posse de bola, porém era incapaz de construir jogadas para ameaçar o gol adversário. O Grêmio, copeiro, conseguiu se defender com sucesso e assegurou a classificação para mais uma semifinal de Libertadores.

