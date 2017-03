Palmeiras vence adversário boliviano e lidera grupo na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/arquivo) – Os 38.419 torcedores que foram ao Estádio Palestra Itália na noite desta quarta-feira sofreram mais do esperavam. Em seu primeiro jogo como mandante na Copa Libertadores, o time alviverde teve trabalho para ganhar por 1 a 0 do Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Com quatro pontos ganhos, o Palmeiras assume a primeira colocação do Grupo 5 e, para mantê-la, precisa torcer contra o Atlético Tucumán, rival do Peñarol nesta quinta-feira, em Montevidéu. Já o Jorge Wilstermann, com três pontos, figura na vice-liderança da chave.

Na terceira rodada da Copa Libertadores, às 21h45 (de Brasília) do dia 12 de abril, o Palmeiras enfrenta o Peñarol, novamente no Estádio Palestra Itália. Pelo Campeonato Paulista, às 18h30 deste domingo, o time alviverde encara o Santos, na Vila Belmiro.

O Jogo – A primeira chance de gol no lotado Estádio Palestra Itália foi do Jorge Wilstermann. Em cobrança de falta cometida por Felipe Melo, o brasileiro Thomaz levantou na área. No susto, o zagueiro Yerry Mina cabeceou contra o próprio gol e obrigou Fernando Prass a fazer difícil defesa.

Escalado como titular, Guerra teve bom desempenho e o Palmeiras manteve a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, mas não conseguiu articular boas jogadas de ataque. O time alviverde cometeu erros excessivos e ficou várias vezes em posição de impedimento.

Na melhor oportunidade palmeirense durante a etapa inicial, Michel Bastos recebeu de Alejandro Guerra pela direita e cruzou para cabeçada perigosa de Miguel Borja. Nos minutos finais do primeiro tempo, após novo passe de Michel Bastos, o colombiano cabeceou para defesa do goleiro Olivares.

Logo no começo do segundo tempo, o Palmeiras desperdiçou uma grande oportunidade de finalmente abrir o placar. Após belo passe do volante Felipe Melo, Guerra sobrou livre na cara de Olivares, mas foi desarmado ao tentar aplicar um chapéu no goleiro. Dudu, inconformado, reclamou intensamente.

Mina chegou a mandar a bola para as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Antes de cobranças de escanteio, o colombiano se estranhou com o ex-são paulino Alex Silva na área do time boliviano e ambos foram advertidos com o cartão amarelo pelo árbitro chileno Eduardo Gamboa.

Com o Jorge Wilstermann posicionado para jogar no contra-ataque, Eduardo Baptista trocou Michel Bastos por Keno. O técnico ainda sacou Guerra e Tchê Tchê para as entradas de Roger Guedes e Willian. O único gol saiu apenas aos 50 minutos, quando Roger Guedes cruzou da direita e Mina completou para as redes.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...