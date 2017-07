Palmeiras vence Avaí com tranquilidade no Palestra Itália

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Sergio Barzaghi) – O Palmeiras venceu com tranquilidade o Avaí neste sábado, no Palestra Itália. Com gols de Dudu e Deyverson, que anotou seu primeiro pelo clube, o Verdão fez 2 a 0 no Leão antes do ‘retiro’ em Atibaia, onde Cuca levará os principais jogadores para treinar focado na Copa Libertadores.

O Alviverde entrou em campo determinado a deixar para trás o gosto amargo da eliminação contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Desde o primeiro minuto, a equipe trabalhava bem a bola, mas pecava no último passe antes de concluir a jogada.

Aos dez minutos, porém, quando a equipe da casa já somava mais de 75% de posse de bola, Dudu não precisou do toque final para abrir o placar. Após receber de Guerra, o capitão limpou a marcação e bateu de pé direito da entrada da área para vencer o goleiro Douglas.

O Avaí só conseguiu a primeira finalização aos 21 minutos, e o Palmeiras controlava as ações da partida com Guerra e Dudu dominando o meio-campo. O venezuelano, porém, pediu substituição e o Leão cresceu no jogo, mas sem conseguir furar o bloqueio alviverde, que se fechava muito bem.

O Palmeiras retomou a superioridade aos 34 minutos, quando ampliou o placar. Em linda triangulação no meio-campo, Róger Guedes, Bruno Henrique e Raphael Veiga trocaram passes até o meio-campista rolar para o camisa 16, que girou e bateu cruzado para anotar seu primeiro gol pelo Verdão.

Na etapa final, apesar de estar com um jogador a mais devido a expulsão de Juan, que recebeu o cartão vermelho no final do primeiro tempo por reclamação, o Palestra diminuiu o ritmo. Com mais espaço, os mandantes assustaram em chutes de Jean e Mayke, além de uma cabeçada de Edu Dracena, e administraram o resultado.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...