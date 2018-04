Palmeiras vence Boca na Bombonera e se garante nas oitavas da Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Juan Mabromata/AFP) – O Palmeiras está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o Verdão encarou o Boca Juniors em La Bombonera, jogou bem e venceu por 2 a 0. Os tentos de Keno e Lucas Lima garantiram a classificação palestrina com duas rodadas de antecedência na fase de grupos.

O jogo foi em Buenos Aires, mas os primeiros dez minutos davam a impressão de que a partida era no Allianz Parque. O Alviverde começou o duelo pressionando o Boca Juniors e sem deixar os donos da casa saírem jogando.

Com o tempo, o duelo ficou mais equilibrado e os dois times começaram a marcar a partir de seu campo defensivo. Com duas linhas de quatro bem postadas, o Palmeiras conseguia não sofrer sustos e ainda levar perigo no ataque.

Sem um meia de ligação, já que Cardona esteve no banco de reservas, o Boca tinha muitas dificuldades para furar o bloqueio defensivo visitante. A única opção de perigo era pelo lado esquerdo, onde Marcos Rocha e Keno tinham muito trabalho para conter Pavón.

E em uma dessas ironias do futebol, foi justamente de Marcos Rocha a assistência para Keno, de cabeça, abrir o marcador já aos 39 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, Ábila ainda perdeu uma chance inacreditável de empatar e balançou as redes em jogada parecida e bem anulada pela arbitragem.

Na etapa final, o Palmeiras foi novamente prejudicado pela arbitragem. Tevez recuou mal e Lucas Lima driblou o já amarelado Magallán, que fez nova falta. A arbitragem marcou apenas a falta.

Polêmicas à parte, o Verdão mudou completamente sua estratégia para o jogo. Com Willian na vaga de Borja, lesionado, o Palmeiras ganhou mais velocidade para jogar nos contra-ataques, mas recuou demais e começou a sofrer pressão do Boca Juniors. Quando conseguia desafogar e chegar ao ataque, quase sempre pegava os xeneizes no mano a mano.

E foi desta maneira que, após desperdiçar contra-ataque com Keno, o Maior Campeão do Brasil ampliou na Bombonera. Em lançamento para Dudu, o goleiro Rossi deixou a meta para cortar de cabeça e trombou com um companheiro. A bola sobrou para Willian, que tentou por baixo, mas Vergini impediu. Lucas Lima ficou com a sobra, bateu primeira na zaga, e depois conseguiu encobrir o goleiro para marcar o segundo tento palestrino.

O resultado faz o Palmeiras chegar aos dez pontos no Grupo 8, cinco acima do próprio Boca. Junior Barranquilla, com três, e Alianza Lima, com um, completam a chave e ainda se enfrentam nesta quinta-feira.

Pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Alianza Lima, dia 3 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Peru. Já no Brasileirão, o Verdão pega a Chapecoense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...