Palmeiras vence Cruzeiro e seca rivais por liderança

O Palmeiras assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro no Estádio do Pacaembu, o time alviverde precisa secar os rivais para manter a primeira colocação do torneio nacional.

Com 53 pontos ganhos, o Palmeiras torce contra São Paulo (51) e Internacional (50), que enfrentam Botafogo e Vitória, respectivamente, às 16 horas (de Brasília) deste domingo. O Cruzeiro, por sua vez, permanece com 37 pontos e figura no sétimo lugar.

Após o compromisso pelo Campeonato Brasileiro, os dois clubes jogam pelas quartas de final da Copa Libertadores. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras encara o Colo-Colo. No mesmo horário de quinta, o Cruzeiro pega o Boca Juniors, no Mineirão.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press/arquivo)

