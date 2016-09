Palmeiras vence e fica perto das quartas

Com 3 a 0 e pouco ameaçado, o Palmeiras venceu o Botafogo-PB nesta quarta-feira (31) e ficou próximo da classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Na Paraíba, a equipe alviverde pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garante a vaga na próxima etapa do torneio.

O time entrou em campo com a sua nova terceira camisa de jogo, que homenageia o goleiro Fernando Prass. Na final da Copa do Brasil do ano passado, Prass utilizou o uniforme azul com detalhes dourados e foi o grande nome daquele título ao defender pênaltis e marcar o gol que garantiu o troféu.

O primeiro gol com o novo conjunto saiu somente no segundo tempo. Aos 12 min, Rafael Marques foi derrubado fora da área, mas o árbitro se equivocou e marcou o pênalti. Na batida, Jean cobrou com tranquilidade e abriu o placar.

Aos 17 min, Rafael Marques recebeu passe dentro da área e ampliou. O terceiro, que fechou o placar foi um golaço. Aos 35 min, Allione driblou o zagueiro e tocou para Tchê Tchê. O volante cortou o marcador e chutou colocado no canto do goleiro.

(FolhaPress)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...