Palmeiras vence, termina em 3º e rebaixa Cruzeiro para Série B; jogo termina antes devido a violência

O Estádio do Mineirão viveu uma tarde conturbada neste domingo. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras garantiu o terceiro lugar ao ganhar por 2 a 0 do Cruzeiro, rebaixado à Série B. Com confusão nas arquibancadas, o árbitro Marcelo de Lima Henrique resolveu encerrar o jogo antes do fim do tempo regulamentar.

Superados pelo campeão Flamengo (90), Santos e Palmeiras terminam com os mesmos 74 pontos, mas o time praiano leva vantagem no número de vitórias (22 a 21) e, portanto, garante o vice-campeonato. O Cruzeiro, com apenas 36 pontos, termina no 17º posto, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Com o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem direito de participar diretamente da fase de grupos da edição de 2020 da Copa Libertadores. Em seu primeiro compromisso na próxima temporada, marcado para 15 de janeiro, o time alviverde pega o Atlético Nacional, pela Copa Flórida.

O Jogo – Com o Cruzeiro ameaçado pelo rebaixamento, o Palmeiras conseguiu assustar logo nos primeiros momentos da partida. Em cobrança de lateral pela direita, Marcos Rocha jogou a bola na área. Léo cabeceou para trás e Fabio precisou se esforçar para tocar por cima..

O Palmeiras, tranquilo em campo no Mineirão, não demorou para chegar com perigo ao ataque novamente. Lucas Lima percebeu a subida de Zé Rafael pela direita e lançou na medida. Ele ganhou de Henrique e bateu cruzado para boa defesa do experiente Fabio.

Em uma rara subida ao ataque do Cruzeiro, Jadson cruzou da direita e Pedro Rocha mandou por cima. Já no final, Ezequiel desceu pela esquerda e tocou para o meio, mas Weverton interceptou. O único momento de vibração para a torcida local foi pelo gol do Botafogo contra o Ceará.

O Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 11 minutos da etapa complementar. Dudu recebeu lançamento em profundidade pela esquerda, levou a melhor sobre Cacá e tocou de calcanhar para Raphael Veiga cruzar. Zé Rafael completou rasteiro e superou Fabio.

Logo após o gol do Palmeiras, o técnico Adilson Batista fez sua terceira alteração ao trocar Pedro Rocha por Maurício. A situação do Cruzeiro, já desesperadora, piorou ainda mais no momento em que o Ceará empatou contra o Botafogo no Rio de Janeiro.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique cruzou da direita e Dudu completou de cabeça para ampliar a vantagem do Palmeiras. A adoção de torcida única no Mineirão não evitou confusão nas arquibancadas e o jogo precisou ser encerrado antes do final.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Grecco/divulgação)

08/12/2019 17:07

