Palmeiras vence Tucumán e está nas oitavas da Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) – O Palmeiras se classificou às oitavas de final da Copa Libertadores na condição de líder de sua chave durante a noite desta quarta-feira. No último compromisso pela primeira fase, disputado no Estádio Palestra Itália, o time alviverde ganhou por 3 a 1 do Atlético Tucumán.

Com 13 pontos, o Palmeiras termina na liderança do Grupo 5 e disputa o segundo jogo pelas oitavas de final em casa, direito assegurado a todos os primeiros – o adversário, um dos segundos, será definido por sorteio. Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o time alviverde pega o São Paulo, no Morumbi.

O Palmeiras marcou o primeiro gol com Yerry Mina por meio de uma jogada ensaiada do técnico Cuca, já utilizada com sucesso no Campeonato Brasileiro 2016. Rodriguez empatou no segundo tempo, mas Willian, substituto de Borja, e Zé Roberto garantiram o triunfo palmeirense.

O Jogo – Em uma cobrança de falta ensaiada pelo técnico Cuca ao longo da semana, o Palmeiras saiu na frente logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Pelo lado direito do campo de ataque, Dudu tocou curto para Zé Roberto, que acionou Guerra. Roger Guedes recebeu do meia venezuelano e cruzou para Yerry Mina completar.

Mesmo podendo perder por até um gol de diferença para avançar, o Palmeiras se expôs ao contra-ataque do Atlético Tucumán. Em uma jogada em velocidade, Barbona passou facilmente pelo veterano Zé Roberto, invadiu a área pela esquerda e chutou na trave de Fernando Prass.

Superior tecnicamente, o Palmeiras manteve o domínio do jogo, mas não conseguiu aumentar a vantagem durante o primeiro tempo e voltou a correr risco. Em uma descida pela direita, Gonzalez bateu cruzado. Fernando Prass espalmou e, no rebote, Rodriguez mandou para fora.

Após levar perigo em uma jogada de Roger Guedes, o Palmeiras sofreu o gol de empate aos 11 minutos do segundo tempo. Evangelista desceu pela esquerda e cruzou e Rodriguez, de apenas 1,65m, conhecido como “Pulga”, subiu para cabecear com sucesso.

Logo após o gol de empate do Atlético Tucumán, Cuca trocou Miguel Borja e Roger Guedes por Willian e Fabiano. Assim, Jean passou da lateral direita para o meio de campo. Aos 23 minutos, Jean pegou a sobra pela esquerda e cruzou para Willian, que limpou a jogada e fuzilou o goleiro Lucchetti.

Após uma cobrança de escanteio do Atlético Tucumán, na tentativa de afastar, Jean acertou a própria trave. O Palmeiras pressionou durante os minutos finais e acabou premiado nos acréscimos, quando Tchê Tchê cruzou da direita e o veterano Zé Roberto encheu o pé para as redes.

