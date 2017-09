Palocci: ‘eu e Lula fizemos ações para obstruir a Lava-Jato’

De acordo com o ex-ministro, o Partido dos Trabalhadores tinha um “pacto de sangue” com a Odebrecht. Palocci disse que o combinado entre a empreiteira e o partido era o pagamento de R$ 300 milhões em propina.

Em depoimento dado ao juiz Sergio Moro na tarde desta quarta (6), o ex-ministro Antonio Palocci afirmou que ele e Lula tentaram obstruir as investigações do Ministério Público Federal. Palocci adotou, inclusive, postura de delação premiada.

You May Also Like