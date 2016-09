Paloma Bernardi posa nua para campanha

Paloma Bernardi foi mais uma das celebridades que topou participar do projeto “Essa Minha Mulher”, produzido pelo diretor teatral Léo Fuchs. As informações são do Ego.

No Instagram da campanha, a atriz aparece em uma foto nua, sem make e sem Photoshop.

Além de Paloma, Fernanda Sousa, Deborah Secco, Cleo Pires e Camila Rodrigues posaram para a campanha.

(Com informações do Ego)

