Pão teve reajuste acumulado de 14% em 2016, aponta Dieese

O preço do pãozinho consumido pelos paraenses nas mercearias, padarias e supermercados da Grande Belém teve um reajuste acumulado de 14% em 2016, para uma inflação de apenas 6,58% estimada para o período. A conclusão é de uma pesquisa do Diesse-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta quinta-feira (26).

Segundo o estudo realizado entre janeiro e dezembro do ano passado, o quilo do pão francês em dezembro de 2015 foi comercializado em média a a R$ 9,64. Em janeiro do ano passado, o preço do pão já estava custando em média R$ 9,67 e fechou o ano custando em média R$ 10,95. Com isso, o quilo do pãozinho consumido pelos paraenses apresentou um aumento acumulado de quase 14%, contra uma inflação de 5,68% calculada para o mesmo período. Ainda segundo o Dieese, uma séria de fatores contribuíram para o aumento, principalmente a alta no preço do trigo, que é importado principalmente da Argentina. No começo de janeiro, o preço do quilo do pão em Belém está oscilando entre R$ 10 e R$ 12.

