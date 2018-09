Paolla Oliveira arrasa (mais uma vez) com ensaio de lingerie

Paolla Oliveira mostrou porque é a musa de muitos brasileiros ao exibir seu corpo sarado, resultado de mais de dez anos de musculação e balé, numa campanha de lingerie.

A atriz, que estará na série “Assédio”, da TV Globo, posou com roupas íntimas em ensaio sensual.

No ensaio, fotografado em São Paulo, o responsável pelos cliques foi o fotógrafo Gil Inouê, badalado entre as celebridades.

Em seu próximo trabalho na televisão, a artista interpretará a mulher de um médico assediador. “Assédio” ainda não tem data para ir ao ar na televisão, mas estará disponível em setembro no GloboPlay .

(Fonte: Extra)

