Paolla Oliveira vive amor gay em novo filme: ‘divertido’

Atriz contracena com a portuguesa Sara Prata em “Alguém Como Eu”

O mais novo papel de Paolla Oliveira no cinema, no filme “Alguém Como Eu”, não apenas a levou para Lisboa, capital de Portugal, como a colocou na cama com outra mulher. “Foi mais divertido”, resumiu a atriz paulistana a interpretação de Helena – personagem que, insatisfeita com a relação, passa a ver o namorado Alex (Ricardo Pereira) como uma mulher.

Paolla já viveu personagens gays na minissérie “Felizes para sempre?” (2015) e na novela “Ciranda de Pedra” (2008), mas, nas palavras da brasileira, “com a Sara [Prata], teve outro viés. Era totalmente diferente a relação”, acrescentou ao G1.

Conforme a sinopse, “Em dúvidas sobre o namoro, Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar os devaneios em algo que a atrapalha”.

Dirigido pelo português Leonel Vieira, o filme já estreou em Lisboa e chega às salas do Brasil nesta quinta-feira (24). Completam o elenco, Júlia Rabello e Arlindo Lopes.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...