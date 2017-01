Papa batizou 28 bebés e deixou recado aos pais

Durante a celebração da Festa do Batismo do Senhor, o Papa Francisco deixou as mães à vontade para amamentar, dado que a cerimónia é «algo longa», mas fez questão de deixar um recado a todos os pais.

Este domingo, Francisco também voltou a falar dos sem-abrigo.

«O Papa Francisco convida pais e padrinhos a dar testemunho da fé», mensagem transmitida durante a celebração da Festa do Batismo do Senhor, durante a qual o Sumo Pontífice batizou 28 crianças.

Francisco improvisou a homilia e brincou com o choro dos bebés que se ouvia na Capela Sistina.

«Começou o concerto… É que as crianças estão num sítio que não conhecem. Jesus também fez o mesmo. Gosto de pensar que, no estábulo, a sua primeira pregação foi chorar», disse.

Depois, dirigindo-se aos pais e padrinhos, afirmou:

– Agora não se esqueçam que pediram a fé. A vossa tarefa é mantê-la, fazê-la crescer e que seja testemunho para todos nós.

A Missa da festa do Batismo do Senhor encerra o tempo litúrgico do Natal.

De seguida, o chefe da Igreja Católica lamentou as vítimas mortais provocadas pela onda de frio em Itália e apelou à solidariedade com os sem-abrigo.

«Nestes dias de tanto frio, penso e convido-vos a pensar em todas as pessoas que vivem na rua, atingidos pelo frio e tantas vezes pela indiferença. Infelizmente, alguns não resistiram. Rezemos por eles e peçamos ao Senhor que nos aqueça o coração para os podermos ajudar», apelou.

Este sábado, a Santa Sé anunciou que os dormitórios geridos pelo Vaticano em Roma iriam estar abertos 24 horas por dia, para oferecer um espaço aquecido e alimentação.

Fonte: Abola.com

