Papa coloca um aviso em sua porta: ‘É proibido reclamar’

Placa foi presente dado por um psicólogo durante uma audiência-geral na Praça de São Pedro.

Um curioso aviso foi colocado na porta do quarto do papa Francisco na casa Santa Marta, no Vaticano, diz “É proibido reclamar”, revelou nesta sexta-feira (14) o vaticanista do jornal La Stampa.

Trata-se de um presente dado por um psicólogo durante uma audiência-geral na Praça de São Pedro e que o Papa decidiu colocar na porta de seu quarto. Francisco está de férias e tem recebido vários amigos e sacerdotes em suas instalações particulares.

A história foi divulgado junto a uma foto da placa pelo vaticanista Andrea Tornielli na editoria Vatican Insider do La Stampa.

Com tom de brincadeira, a placa também alerta que “transgressores são sujeitos a uma síndrome de vitimismo com a consequente diminuição do tom de humor e da capacidade para resolver problemas”.

A placa foi presente do psicólogo Salvo Noé, autor de vários livros e cursos motivacionais.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...