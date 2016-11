Papa cria 17 novos cardeais, entre eles o arcebispo de Brasília

Este foi o último evento do Jubileu da Misericórdia, antes da missa de encerramento que será celebrada domingo (20). O Papa Francisco vai fechar a porta santa da Basílica de São Pedro. Mais de 20 milhões de fieis foram a Roma durante o Jubileu. Por G1 “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

O presidente da Conferência Episcopal Brasileira está entre os 13 criados neste sábado (19) com menos de 80 anos, portanto com direito a voto num eventual conclave.

“Anel lembra aliança. Então aliança com Deus, aliança da Igreja, essa aliança que se faz de comunhão com o Papa, de comunhão com a Igreja inteira”, afirmou o arcebispo de Brasília e presidente da CNBB.

A Igreja Católica tem novos cardeais, entre eles um brasileiro. Na véspera do fim do Jubileu – o Ano Santo da Igreja -, o Papa Francisco entregou a 17 novos cardeais de 11 países dos cinco continentes o anel e o barrete vermelho.

