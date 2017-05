Papa e Trump se reuniram em particular durante 27 minutos

A reunião começou às 8h33 (horário local, 3h33 em Brasília) e durou pouco mais de 20 minutos que costumam durar os encontros do papa com os chefes de Estado e de Governo que o visitam.

Cidade do Vaticano, 24 mai (EFE).- O papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram nesta quarta-feira no Vaticano durante 27 minutos e depois fizeram a entrega de presentes habitual.

