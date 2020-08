Papa emérito Bento XVI está gravemente doente

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o biógrafo Peter Seewald, o estado de saúde de Bento XVI é “extremamente frágil”. “O seu pensamento e a sua memória são rápidos, mas a voz é dificilmente audível no momento”, descreveu.

You May Also Like