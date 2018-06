Papa Francisco compara aborto à ideologia nazista de pureza da raça

(Foto: Max Rossi / REUTERS) – Para o Papa Francisco, aborto, em alguns casos, é o “nazismo com guantes brancos”. Dois dias depois da aprovação do projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez pela Câmara dos Deputados, o Pontífce reagiu à derrota que sofreu em seu país de origem com declarações fortes. Na quinta-feira passada a proposta de legalização do aborto foi aprovada pela Câmara dos Deputados argentina em uma votação apertada com 129 pontos a favor e 125 contra. O projeto precisa ainda passar pelo Senado.

Em discurso feito neste sábado, o Pontífice comparou o aborto “ao mesmo que faziam os nazistas para cuidar da raça, mas com luvas brancas de ferro”.

“No século passado, todo o mundo se escandalizou com o que faziam os nazistas para cuidar da pureza da raça. Hoje fazemos o mesmo, mas com luvas brancas de ferro”, denunciou o Papa no Vaticano, em um discurso improvisado em frente ao Forum Família, segundo informações do site “infobae”.

“Está na moda, é habitual. Quando na gravidez, se a criança não está bem ou vem com alguma cois: a primeira oferta é: ‘Tiramos’? O homicídio das crianças. Para se ter uma vida tranquila, tira-se a vida de um inocente”, argumentou o Papa, por ocasião do 25º aniversário da instituição reúne as associações familiares italianas.

Por:O Globo

