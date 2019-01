Papa Francisco diz que políticos devem viver com ‘austeridade e transparência’

O Papa Francisco fala com o padre colombianoMauricio Rueda Beltz ao ser recebido pelo presidente do Panamá Juan Carlos Varela nesta quinta-feira Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

‘Aqueles que têm uma função de liderança na vida pública devem levar uma vida conforme a dignidade e a autoridade que encarnam’, afirma Pontífice

CIDADE DO PANAMÁ – O Papa Francisco instou os políticos do mundo a viverem com “austeridade e transparência”, em seu primeiro discurso durante sua visita ao Panamá , nesta quinta-feira.

—Todos aqueles que têm uma função de liderança na vida pública devem levar uma vida conforme a dignidade e a autoridade que encarnam e que lhes foi confiada — afirmou Francisco em um encontro com autoridades panamenhas, com diplomatas do país e com líderes religiosos. — Faço um convite para viverem com austeridade e transparência, para levar uma vida que demonstre que o serviço público é sinônimo de honestidade e de justiça, e antônimo de qualquer forma de corrupção.

A viagem acontece num momento em que o país da América Central enfrenta vários escândalos de corrupção. O maior dos casos envolve a construtora brasileira Odebrecht, que admitiu ter pagado milhões de dólares em vários países da América Latina para obter polpudos contratos de obras públicas.

O Panamá também esteve no centro das atenções pelo caso dos “Panama Papers”, quando foi revelado o ocultamento da propriedade de empresas e de ativos por parte de mandatários, líderes políticos e diversas personalidades mundiais.

Francisco chegou ao Panamá na tarde de quarta-feira, para participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento trienal que reúne dezenas de milhares de jovens católicos.

Esta é a primeira vez que o Papa visita a América Central, região que enfrenta a imigração forçada, a pobreza e a violência, temas que se espera que Francisco aborde em sua viagem.

Também se espera que o Papa faça um pronunciamento sobre a situação na Venezuela, onde, na quarta-feira, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente.

Fonte:Elida Moreno e Diego Oré, da Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...