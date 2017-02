Papa Francisco é convidado para conhecer o Círio de Nazaré

Convite foi feito pelo Governado do Estado em visita na Cidade do Vaticano

O Papa Franscisco foi convidado a conhecer o Círio de Nazaré durante um encontro na manhã desta quarta-feira (8), na Cidade do Vaticano, em Roma, no qual tiveram presentes o governador Simão Jatene, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e Cônego Ronaldo Menezes, de Belém. As informações são da Agência Pará.

Durante o pequeno encontro, Jatene agradeceu a postura que o Papa tem tido e o exemplo que tem dado para o mundo. “Rapidamente comentei que ele tem tentado construir uma sociedade mais pacífica, mais solidária e menos desigual. Também agradeci, enquanto amazônida, o carinho e a atenção especial que ele tem tido quando trata da questão da Amazônia, pela liderança que representa”, disse Jatene.

Em conjunto com o grupo de brasileiros ligados à igreja, o governador convidou o Papa Francisco a visitar a Amazônia e, também, conhecer o Círio de Nazaré. “Disse que certamente o povo do Pará e da Amazônia ficaria muito honrado com a presença dele entre nós”, comentou o governador . O Papa Francisco respondeu comentando que “o futuro do mundo passa pela Amazônia”. Simão Jatene também concedeu uma entrevista na Rádio Vaticano, onde destacou a atenção que o Papa vem dando à Amazônia. O Círio de Nazaré é realizado no segundo domingo de outubro, em Belém, e reúne cerca de dois milhões de pessoas.

Fonte: ORMNews.

