Papa Francisco envia carta em homenagem especial ao Círio 2019

O sumo pontífice deseja renovação da fé aos paraenses através do exemplo de Maria (Foto:Divulgação / Vaticano)

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira recebeu nesta quarta-feira (2), o comunicado do Papa Francisco sobre o Círio de Nazaré 2019, em uma mensagem especial aos paraenses.

A mensagem direcionada a Dom Alberto veio através do secretário de estado do Vaticano, Cardel Pietro Parolin e assinada pelo monsenhor Massimo Catterin.

Na carta, o sumo pontífice deseja aos paraenses que o Círio seja uma oportunidade para renovar a fé e seguindo o exemplo de Maria.

LEIA A CARTA NA ÍNTEGRA

Brasília, 20 de setembro de 2019

Na ausência do senhor Núncio Apostólico, apraz-me transmitir a Vossa Excelência o texto da mensagem que, a nome do Santo Padre, envia-lhe o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado, por ocasião das celebrações do “Círio de Nossa Senhora de Nazaré”.

“Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém do Pará

Por ocasião das festividades em honra de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Arquidiocese de Belém do Pará, o Santo Padre deseja fazer chegar a sua saudação a todos os fiéis que, devotamente, depositam aos pés da Mãe do Senhor as seus pedidos e agradecimento, juntando-se ele a todos e cada um para confiar a intercessão de Nossa Senhora os trabalhos e os frutos do Sínodo para a Amazônia. Sua Santidade faz votos de que as celebrações do Círio de Nazaré sejam uma oportunidade para reforçar a fé e a entrega a Deus, seguindo o exempla de Maria, concretamente “a força daquele ‘faça-se em Mim’”, que disse ao anjo. Foi uma coisa distinta de uma aceitação passiva ou resignada. (…) Era determinada: compreendeu do que se tratava e disse “sim”, sem rodeios de palavras. (…) Foi o “sim” de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia para além da certeza de saber que é portadora de uma promessa” (Papa Francisco, Discurso no Vigila da XXXIV Jornada Mundial da Juventude, 26/01/2019). Lembrando a cada um que também é portador de uma promessa do céu para os outros, a Papa Francisco sobre todos invoca a proteção de Nossa Senhora de Nazaré e lhes concede uma propiciadora Benção Apostólica, pedindo também que, por favor, não deixem de rezar por ele.

Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado”

Unindo-me aos votos, asseguro-lhe minhas orações.

Mons. Massimo Catterin

Secretário, Nunciatura Apostólica do Brasil

A carta veio dois dias antes da viagem de Dom Alberto Taveira, que ao lado dos bispos auxiliares, Dom Irineu Roman e Dom Antônio de Assis não estarão nas celebrações do Círio deste ano, em virtude do Sínodo dos Bispos da Amazônia, que será realizada no Vaticano a partir de sábado (5).

Com informações da Arquidiocese de Belém)

Por:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...