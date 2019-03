Papa Francisco envia mensagem ao Brasil no início da Campanha da Fraternidade

Por G1 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele também lembra que eles não devem se deixar “intimidar pelos grandes poderes financeiros e mediáticos” e devem estar “abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, conjugando a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação”.

O Papa Francisco divulgou uma mensagem para os brasileiros nesta quarta-feira (6), quando começa a Campanha da Fraternidade 2019, com um apelo para que os católicos busquem uma atuação “mais ativa na sociedade” com o objetivo de “construir uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça”.

Pontífice convida católicos a ‘construir uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça’. Nesta quarta-feira, começa campanha que convida a refletir sobre ‘políticas públicas’. Papa Francisco chega para audiência-geral na Praça São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira (6) — Foto: Vincenzo Pinto / AFP

